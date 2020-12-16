В центре Таллинна новогодний салют будет запущен с берега у памятника "Русалке"

«Мы выбрали пляж Инглиранд в качестве места для салюта по нескольким причинам. За салютом можно наблюдать с любой точки променада от центра до Пирита, а также в других местах города и поэтому людям не нужно будет собираться вместе на ограниченной территории. Кроме этого, море является отличным фоном для салюта и добавляет ему красоты. У нас есть опыт организации ночи древних огней на пляже Инглиранд и поэтому, когда стало известно, что новогодний концерт на площади Вабадузе отменяется, то нам не нужно было долго думать», - сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

В этом году из-за эпидемии коронавируса традиционного концерта и фейерверка на площади Вабадузе не будет. В целях безопасности Управа района Кесклинн призывает любоваться салютом в разных местах Кесклинна только с членами семьи или близкими друзьями. Поскольку фейерверк будет запущен на высоту 200 метров, то за ним лучше наблюдать издалека.

Тендер на организацию новогоднего салюта выиграла фирма Pyrocom OÜ. Пиротехник фирмы Сами Тамми обещает, что фейерверк будет «мощным, насыщенным, красочным и увлекательным зрелищем». При этом Pyrocom подчеркивает, что для них важно бережное отношение к природе: используемая пиротехника протестирована в лабораторных условиях, не содержит тяжелых металлов и запрещенных в Евросоюзе химикатов. Фирма также уберет весь мусор, который появится в результате запуска салюта.