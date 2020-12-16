В центре Таллинна новогодний салют будет запущен с пляжа у "Русалки"

«Мы выбрали пляж Инглиранд в качестве места для салюта по нескольким причинам. За салютом можно наблюдать с любой точки променада от центра до Пирита, а также в других местах города и поэтому людям не нужно будет собираться вместе на ограниченной территории. Кроме этого, море является отличным фоном для салюта и добавляет ему красоты. У нас есть опыт организации ночи древних огней на пляже Инглиранд и поэтому, когда стало известно, что новогодний концерт на площади Вабадузе отменяется, то нам не нужно было долго думать», - сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

В этом году из-за эпидемии коронавируса традиционного концерта и фейерверка на площади Вабадузе не будет. В целях безопасности Управа района Кесклинн призывает наблюдать за салютом в различных местах в Кесклинне только с членами семьи или близкими друзьями. Поскольку фейерверк будет запущен на высоту в 200 метров, то за ним лучше всего наблюдать издалека.

Тендер на организацию новогоднего салюта выиграла фирма Pyrocom OÜ. Пиротехник фирмы Сами Тамми обещает, что фейерверк будет «мощным, насыщенным, красочным и увлекательным зрелищем». При этом Pyrocom подчеркивает, что для них важно бережное отношение к природе – используемая пиротехника протестирована в лабораторных условиях, не содержит тяжелых металлов и запрещенных в Евросоюзе химикатов. Фирма также уберет весь мусор, который появится в результате запуска салюта.