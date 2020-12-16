С нового года жизнь потребителей газа значительно упростится

С нового года поставщик сетевой услуги природного газа обязан собирать данные о потреблении всех отапливаемых газом зданий с помощью дистанционно считываемых счетчиков, которые автоматически передают данные от клиента поставщику услуг, пишет портал Tarbija24.
По словам руководителя отдела управления клиентами Adven Кадри Коппель, это изменение упростит жизнь клиентам, а учет потребления газа сделает более прозрачным и точным.
«Раньше клиенту приходилось отправлять свои собственные показания, и период сбора данных составлял почти 10 дней, потому что часто у клиента не было возможности зафиксировать показания в последний день месяца. Теперь система учета автоматически передает данные о потреблении газа с первого по последний день месяца, кроме того, это помогает вести более точный учет за месяц», - объяснила она.
В Эстонии 26 газораспределительных сетей, и к началу января поставщики сетевых услуг должны будут установить 40–50 000 новых дистанционных счетчиков. Вместо ежемесячного расчета клиент сможет также отслеживать потребление газа на почасовой основе и соответственно регулировать его потребление.