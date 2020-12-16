С нового года жизнь потребителей газа значительно упростится

«Раньше клиенту приходилось отправлять свои собственные показания, и период сбора данных составлял почти 10 дней, потому что часто у клиента не было возможности зафиксировать показания в последний день месяца. Теперь система учета автоматически передает данные о потреблении газа с первого по последний день месяца, кроме того, это помогает вести более точный учет за месяц», - объяснила она.