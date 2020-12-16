Недавний шедевр Бэнкси за ночь поднял рыночную стоимость этого дома в пятнадцать раз

Хозяйка дома, 57-летняя Эйлин Макин, планировала продать свой дом за 300 000 фунтов стерлингов, или чуть больше, чем 330 000 евро. Благодаря граффити работы Бэнкси стоимость дома резко выросла, и теперь Эйлин ждет, что будет дальше.

Поскольку в данном случае Бэнкси лично подтвердил свое авторство, в арт-сообществе считают, что работа знаменитого уличного художника может поднять стоимость дома до 5 миллионов фунтов стерлингов или 5,5 миллиона евро.

BBC сообщает, что недавно арендатор одного дома, украшенного работами Бэнкси, уже накрыл его прозрачным акриловым листом, чтобы защитить его: «Дело в том, что люди начали портить рисунок, а, к счастью, у нас есть мастерская, где нашлось несколько больших акриловых пластин».

«Бэ́нкси» (англ. Banksy) — псевдоним анонимного английского андерграундного художника стрит-арта, политического активиста и режиссера, работающего с 1990-х годов. Настоящее имя и происхождение Бэнкси не известны, вокруг его биографии в обществе ведется много споров.

Бэнкси получил международное признание благодаря своему узнаваемому стилю сатирического уличного искусства и граффити, выполненных с использованием техники трафаретной печати. Его работы полны черного юмора и часто сопровождаются эпиграммами, которые содержат острые комментарии социальных и политических аспектов современного общества.

Источник: Википедия