Государство в следующем году планирует увеличить объем раздачи продовольственной помощи

«В последние месяцы растет количество людей, нуждающихся в помощи местных самоуправлений из-за чего растет и количество тех, кто нуждается в продовольственной помощи. Государство должно прийти на помощь, чтобы доставить необходимые продукты питания нуждающимся как можно скорее, потому что увеличение числа нуждающихся людей также подтверждает Продуктовый банк. Многие люди и компании поддерживают Продуктовый банк, но только за счет пожертвований мы не можем накрывать стол тем семьям, которые в этом нуждаются», – сказал министр социальных дел Танель Кийк.

По словам министра, уже в феврале следующего года планируется начать выдачу продовольственной помощи совместно с Продуктовым банком. Пока это делалось дважды в год: в марте и октябре.

Цель состоит в том, чтобы в 2021 году распределять продовольственную помощь как минимум четыре раза в год вместо двух. Также планируется более чем на 50 процентов увеличить финансирование, которое выделяется на продовольственную помощь. Распределение продовольственной помощи с такой частотой предполагает продолжение тесного сотрудничества с социальными работниками местных самоуправлений, Продуктовым банком и его партнерами.