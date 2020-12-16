Еврокомиссия внесла Telegram и "ВКонтакте" в список пиратских ресурсов

Список, который составляет Еврокомиссия, основывается на сообщениях правообладателей и делится на четыре группы. В него включают сервисы, предоставляющие доступ к пиратскому контенту, платформы электронной торговли, сервисы, занимающиеся распространением лекарств, а также физические торговые площадки. "ВКонтакте" и Telegram были включены в первый раздел. При этом документ носит информационный характер, и включение в него не будет иметь для соцсети и мессенджера юридических последствий.

Правообладатели утверждают, что пользователи "ВКонтакте" могут получить несанкционированный доступ к фильмам, тв-шоу и книгам, пишет TJ . "Функция поиска позволяет пользователям относительно легко находить контент, нарушающий авторские права", - отмечается в сообщении Еврокомиссии. В Еврокомиссии считают, что соцсеть обладает инструментами для борьбы с нелегальным контентом, но правообладатели все равно часто жалуются на нарушения авторских прав.

Что же касается Telegram, то включение в список мессенджера в ЕК объяснили недостаточными ответными действиями на заявления о нелегальном контенте. Жалобы на Telegram подают представители музыкальной, вещательной и издательской сфер. В документе отмечается, что в Telegram возражали против включения мессенджера в список. В компании утверждают, что пиратский контент удаляется из Telegram в течение 24 часов после поступления соответствующей жалобы.

В пресс-службе "ВКонтакте" заявили, что компания удивлена включением в список, поскольку соцсеть работает с правообладателями контента.

"Мы удивлены включением "ВКонтакте" в данный список, так как уже много лет мы активно взаимодействуем с правообладателями по самым разным направлениям", - приводит комментарий соцсети РИА "Новости" . В компании добавили, что ранее "ВКонтакте" подписала соглашения с крупнейшими мировыми правообладателями музыкальной продукции, включая Universal Music, Sony Music и Warner Music, The Orchard, Merlin Network, Believe Digital.