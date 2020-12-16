Коронавирус нового типа впервые обнаружили у дикого животного

По данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), положительный тест на коронавирус дала дикая норка, перемещавшаяся в окрестностях зараженной норковой фермы в Юте. В министерстве добавили, что образцы были взяты у нескольких других видов диких животных, но результаты всех остальных были отрицательными.

Об этом случае также сообщили во Всемирную организацию по охране здоровья животных, но нет никаких доказательств того, что вирус широко распространен среди диких популяций, живущих вокруг зараженных норковых ферм, пишет Би-Би-Си.

Однако, по словам ветеринара Дэна Хортона, это увеличивает необходимость следить за дикими животными и сохранять бдительность.