Больничная касса выборочно взыскивает деньги с получивших одновременно два пособия

Можно было бы предположить, что теперь Больничная касса потребует у всех этих людей вернуть компенсацию за больничный, однако на самом деле этого не произойдет: по словам председателя правления Больничной кассы Райна Лаане, хотя у ведомства есть такое право, административное производство является слишком длительным и сложным.

"Однако есть определенные случаи, где это очень ущемляет других людей, и там мы представим свои требования", - пояснил глава Больничной кассы, добавив, что ведомство выбрало примерно 120 таких случаев: в половине из них деньги уже были взысканы, а по остальным случаям производство продолжается.

В общей сложности Больничная касса пытается вернуть около 75 000 евро. По словам Лаане, некоторые люди вернули компенсацию за больничный после первого письма, а в ряде случаев вернуть деньги обязались работодатели.