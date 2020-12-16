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Суточный прирост заражений коронавирусом в России немного сократился. Уровень смертности в стране за январь-октябрь достиг максимального значения за 10 лет. Москва и Казань готовятся к наплыву туристов на Новый год, несмотря на пандемию. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

Снова меньше 27 тысяч случаев

За последние сутки в России зарегистрировали 26 509 новых случаев Covid-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Это на 180 заражений меньше, чем было накануне. А во вторник было на 639 случаев меньше, чем в понедельник.

Суточный прирост колеблется около этих показателей больше недели. В прошлые вторник и среду он также составлял меньше 27 тысяч, в четверг вырос до 27 927, после чего число новых случаев превышало 28 тысяч. Рекордные 29 039 заражений выявили 6 декабря.

С 7 декабря в России отмечается стабилизация "ежесуточного уровня регистрации новой коронавирусной инфекции", но разброс по регионам большой, говорила накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В Москве - 5 028 новых случаев (во вторник было 5 418, в понедельник - 5 874). Последние три дня суточный прирост не превышает 6 тысяч. За сутки госпитализированы 1 732 пациента. В больницах находится около 12 тысяч больных коронавирусом, сообщил в среду мэр Сергей Собянин.

В России за сутки умерли 596 зараженных коронавирусом (накануне было 577 смертей), в Москве - 73. За все время пандемии штаб насчитывает 48 564 умерших. Данные Росстата значительно выше - по оценкам службы, только за апрель-октябрь умерли 78 623 пациента с Covid-19. По данным штаба, за весь период в стране заразились 2 734 454 человека, вылечились 2 176 100.

Рекордная за 10 лет смертность

Уровень смертности в России по итогам января-октября этого года стал максимальным за 10 лет, пишет РБК со ссылкой на свои расчеты на основе данных Росстата. Речь идет о соотношении числа умерших на 10 тысяч живущих за соответствующие периоды 2011-2020 годов. Однако этот рост объясняется не только Covid-19, сразу оговаривается издание.

К 2019 году за тот же период январь-октября смертность в России снизилась до 102,9 на 10 тысяч человек, теперь же этот показатель составил 113,2, то есть вырос более чем на 10% к 2019 году. Это максимум с 2010 года, когда смертность выросла на фоне аномально жаркого лета. В 33 из 85 регионов России смертность стала максимальной за десятилетие.

Общее число умерших за январь-октябрь достигло 1,661 млн человек, что на 9,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года (в 2010 году за тот же период умерли 1,704 млн человек). Объявляя эту цифру, вице-премьер Татьяна Голикова говорила на прошлой неделе, что в некоторых регионах смертность могла бы быть меньше прошлогодней, если бы не пандемия коронавируса.

"Мы очень четко видим, что в отсутствие Covid-19 как минимум 19 регионов страны за 10 месяцев не регистрировали бы повышения смертности, а наоборот регистрировали бы существенное снижение показателей смертности", - сказала в четверг Голикова. По ее словам, власти ожидают повышения показателей смертности в стране в ноябре и декабре.

За апрель-октябрь, по данным Росстата, умерли 1,2 млн человек, тогда как среднее значение за аналогичный период предыдущих пяти лет составляло 1,06 млн человек, отмечает РБК. За тот же период Covid-19 был выявлен у 78,6 тысячи умерших - это 6,5% от общего числа умерших и 56% от числа смертей, которые можно считать избыточными. Избыточная смертность - связанная с пандемией.

Из расчетов РБК следует, что смерти примерно 62 тысяч россиян не объясняются официальными данными о смертности от коронавируса. Это может быть связано как с недоучетом смертей от Covid-19, так и с косвенными эффектами - возросшей нагрузкой на систему здравоохранения, недоступностью жизненно важной медпомощи и психологической реакцией россиян на пандемию, сказали РБК демографы.

В Петербурге осталось меньше 500 коек

В Петербурге по состоянию на вторник остаются свободными всего 4% коек в стационарах для больных Covid-19 и внебольничной пневмонией, заявил накануне вице-губернатор Олег Эргашев.

"В городе развернута 11 151 койка, свободных осталось 4%. Необходимы дополнительные койки", - сказал он в эфире телеканала "Санкт-Петербург". Таким образом, в Петербурге остаются не занятыми меньше 500 мест в коронавирусных больницах.

К тому моменту, когда вице-губернатор назвал эту цифру, за сутки были госпитализированы 663 пациента с коронавирусом. В реанимации - 702 пациента, 408 на аппаратах ИВЛ.

В среду утром оперативный штаб сообщил, что в Петербурге выявили еще 3 758 заражений Covid-19. Эта цифра почти не меняется уже долгое время (накануне было 3 765 новых случаев).

Власти собираются подготовить еще около 2 тысяч коек для заразившихся коронавирусом, в том числе во временном госпитале в "Ленэкспо". Для сравнения: в Москве в резерве уже есть около 5 тысяч коек для пациентов с Covid-19, заявил мэр Сергей Собянин.

Ситуация с коронавирусом в Петербурге стремительно ухудшалась осенью. Ежедневно в городе выявляют почти по 4 тысячи новых случаев Covid-19. В городе решили закрыть на новогодние праздники рестораны и бары, а также ввели другие коронавирусные ограничения. После волны возмущений власти заявили, что готовы к диалогу с бизнесом.

А Москва и Казань ждут туристов

Власти Москвы готовы к наплыву туристов на Новый год, заявил в эфире телеканала "Россия 24" глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Да, вполне. Нельзя такой вариант исключать. Действительно, людей гулять, скорее всего, будет много. Мы готовы", - сказал он.

Предпосылок к введению в Москве локдауна нет, власти надеются избежать серьезных ограничений, заявил также чиновник, напомнив, что в новогоднюю ночь рестораны и бары работать не будут: "Все предприятия общественного питания должны поблагодарить своих клиентов, поздравить с наступающим Новым годом и отправить их домой праздновать".

В Петербурге из-за новой волны пандемии туристов не ждут. Об этом прямо говорил вице-губернатор Евгений Елин в начале декабря: "Снижаем туристическую привлекательность города и говорим гостям: давайте позаботимся о вашем здоровье, о здоровье ваших детей и о здоровье жителей. Не надо в этом году к нам приезжать!"

Накануне стало известно, что и другой популярный в качестве цели для внутреннего туризма город снижает свою туристическую привлекательность - в Калининграде объявили о закрытии на майские праздники всех магазинов, кроме продовольственных, кинотеатров, театров и музеев. Вопрос, будут ли работать рестораны и бары в Калининградской области, власти собираются решить на следующей неделе. В Петербурге решили полностью закрыть их с 30 декабря по 3 января.

Казань стала альтернативой для тех, кто хотел отдохнуть в Петербурге, заявил накануне агентству "Татар-информ" глава Ассоциации туристских агентств Татарстана Рамиль Мифтахов. В республике одни из самых низких показателей по коронавирусной статистике в стране.

"Мы заметили увеличенный спрос на Казань именно на новогодний период праздников из-за того, что у нас на территории Татарстана такие жесткие меры не приняты", - сказал Мифтахов.