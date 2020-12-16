Картина дня: сотни новых зараженных, грядущее возобновление авиаперелетов и первые поставки вакцины

С нового года можно лететь в Россию: а чего ждать тем, кто привык пересекать границу пешком или на автомобиле?

В связи с тем, что с нового года отменяются введенные из-за коронавируса ограничения на авиаперелеты из Таллинна, рейсы в Россию вновь станут реальностью для всех имеющих визу жителей Эстонии. А чего ждать тем, кто раньше пересекал эстонско-российскую границу пешком, на автомобиле, автобусе или поезде?

Коронавирус подтвержден у 590 жителей Эстонии, скончались трое

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5903 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 590, то есть 10% от общего количества тестов. Читать далее...

В аэропорту коронапозитивного валят на землю и заковывают в наручники

Такую картину можно увидеть, когда четвероногого друга, обученного для поиска наркотиков или оружия, также учат распознавать пациента с коронавирусом, рассказал Postimees главный специалист центра дрессировки служебных собак Академии внутренней обороны подполковник полиции Рене Радала. Читать далее...

Первая поставка вакцины может оказаться меньше, чем ожидалось

Правительство опубликовало вчера план вакцинации, который составлялся в течение нескольких месяцев. Хотя точное количество и даты озвучить не осмелились, первые дозы вакцины ожидаются уже к началу января, однако к прививкам групп риска могут приступить лишь весной. Читать далее...

Зараженный коронавирусом получает сообщение об отрицательном результате теста. Как такое возможно?

Человек заражен коронавирусом, но при этом получает смс-сообщение, в котором говорится об отрицательном результате теста. По словам гендиректора Департамента здоровья Юллара Ланно, такое возможно, если, например, тестироваться со взрослым ходил еще и ребенок. Читать далее...

Череда совпадений спасла мужчину и двух девочек от ледяной смерти

Днем 9 декабря на берегу озера Мядаярв в волости Раэ царила настоящая идиллия: закат, зеркально гладкий лед. Но тот день только чудом не закончился трагедией сразу для нескольких человек. Читать далее...

Столичный рынок квартир изо всех сил сопротивляется второй волне коронавируса

Активность на рынке недвижимости после первой волны пандемии восстановилась. Хотя количество транзакций в третьем квартале было меньше, чем год назад, сентябрь стал первым месяцем с начала пандемии, когда количество сделок купли-продажи превысило уровень годичной давности, пишет экономист Swedbank Марианна Рыбинская.

Глава Pfizer покажет пример и сделает прививку своей же вакциной от коронавируса

Глава фармкомпании Pfizer, которая разработала в партнерстве с немецкой компанией BioNTech вакцину от коронавируса, Альберт Бурла пока не вакцинировался, но заявил, что точно это сделает. Читать далее...

Кылварт: давайте проведем праздники спокойно, силы нам еще понадобятся

Сегодня состоялась пресс-конферения на русском языке, в которой приняли участие мэр Таллинна Михаил Кылварт, советник отдела по слежению и контролю за инфекционными заболеваниями Департамента здоровья Ирина Донченко, а также представитель Общества защиты животных Марика Неклюдова. Читать далее...

Резкий рост цен на электричество всегда происходит в Эстонии неожиданно

Резкий рост биржевых цен на электроэнергию обычно вызван неожиданными остановками и выходом из строя крупных производственных единиц или соединений в странах Северной Европы и Балтии. Если в таких случаях производство возобновляемой энергии оказывается ниже обычного, рост цен будет еще более резким. Читать далее...

Исследование: желающих забрать деньги из второй пенсионной ступени становится все меньше

Как показал опрос, проведенный в декабре Kantar Emor, 59 процентов людей, присоединившихся к второй пенсионной ступени, планируют продолжить выплаты. Читать далее...

Шведская газета: в США ведется расследование в отношении Swedbank, SEB и Danske Bank

В США ведется расследование в отношении Swedbank, SEB и Danske Bank по подозрению в отмывании денег и мошенничестве, сообщила во вторник, 15 декабря, шведская деловая газета Dagens Industri. Читать далее...

Больничная касса выборочно взыскивает деньги с получивших одновременно два пособия

Нынешней весной тысячи людей получили одновременно компенсацию за больничный и компенсацию по зарплате от Кассы по безработице. Читать далее...