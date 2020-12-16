Фото ⟩ Как выбрать идеальную новогоднюю елку: советы дизайнера

Эксперт IKEA делится советами, как выбрать идеальную новогоднюю красавицу.

Размер дома и выбор елки

Выбирая новогоднюю елку, вам прежде всего стоит оценить, сколько места вы можете для нее предоставить. Лучше всего установить елку там, где она не будет мешать вашему обычному бытовому передвижению. В то же время ее должно быть хорошо видно. Не стоит забывать и о практичных вопросах – близости розеток, удобстве полива дерева.

ФОТО: Ikea

«Чем меньше помещение, тем тщательнее стоит продумать вашу новогоднюю елку. Основной принцип при украшении к новогодним праздникам небольшой квартиры – не занимать много места и стараться использовать стены и другие поверхности, чтобы не занимать место на полу», – говорит дизайнер интерьера IKEA, Элийзе Таммекиви. Обеденный или журнальный стол, полки, комоды – вот места где можно поставить мини-елочку или разместить украшенные еловые ветки.

Настоящая, искусственная или альтернативная

Важно учитывать ваши вкусы и вкусы вашей семьи, чтобы понять, какая елка вам подходит – настоящая, искусственная или альтернативная.

Настоящие елки, срезанные или в горшках, требуют полива, чистки иголок, и уход потребует дополнительного времени. Но для многих людей именно настоящая ель создает атмосферу праздника и вызывает теплые воспоминания.

ФОТО: Ikea

Искусственную елку выбирают те, кто не хотят рубить ели сами или не желают тратить время на поиски и уход. Хозяева искусственных елок используют ее ежегодно, и тем экономят семейный бюджет. В IKEA искусственную елку можно найти по цене от 9,99 евро. Часть елок сделана из экологичного материала – тростникового пластика.

Представитель IKEA добавляет, что можно подойти к этому вопросу совсем творчески и создать нечто индивидуальное. Например, сделать настенное украшение из веток, текстиля или огоньков. Книги, упакованные подарки и другие предметы домашнего обихода можно расставить в форме новогодней елки. Домашние растения можно украсить огоньками, и они будут тоже служить новогодней елкой.

Безопасность

«Семьи с маленькими детьми и животными должны обдумать место установки новогодней елки. Она не должна быть в зоне доступности и должна быть хорошо закреплена, чтобы избежать падений. Если все-таки есть шанс, что елка может свалиться, стоит выбрать маленькое деревце», – предлагает Таммекиви.

ФОТО: Ikea

Если в семье есть маленькие дети и домашние животные, стоит отдать предпочтение не стеклянным украшениям, а пластику, текстилю и другим прочным материалам. То же самое касается свечей, их можно заменить LED альтернативами.

Стиль дома и ваш выбор

По словам представителя IKEA, стиль дома и интерьер тоже влияет на выбор и украшение новогодней елки.

«Искусственные елки могут быть изготовлены в разных стилях – от классики до современных решений. Выбирая новогоднюю елку, подумайте об украшениях, которые у вас уже есть, и о вашем интерьере. Часть искусственных елок подходит к сдержанному скандинавскому или современному стилям и требует соответствующих украшений – небольшое количество, монохромные цвета и так далее. А классические елки подходят для тех, кто предпочитает ностальгическую атмосферу и любимые украшения», – рассказывает дизайнер.

ФОТО: Ikea