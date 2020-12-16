Предновогодняя встреча президента и правительства отменяется из-за коронавируса

Первоначально рождественскую встречу в этом году планировалось провести на открытом воздухе, чтобы снизить риски, связанные с вирусом. «Однако, следя за вирусной кривой последних нескольких дней, мы пришли к выводу, что скорее будет разумно встретиться в таком формате в другое время», - объяснил Postimees советник президента по связям с общественностью Таави Линнамяэ.

Совместный декабрьский обед членов правительства и президента Керсти Кальюлайд также был отменен в прошлом году. По сообщению пресс-службы правительства, в тот раз не нашлось подходящего времени

Насколько известно Postimees, президент Кальюлайд предлагала встречу в прошлом году, но на это не нашлось времени. Речь идет, между тем, о давней традиции, и в два предыдущих года премьер-министр Юри Ратас со своим правительством посещал в конце года встречу в Кадриорге.

Глава канцелярии премьер-министра Йоханнес Мерилай объяснял в прошлом году, что планирование обеда в конце года для правительства и главы государства получилось запоздалым, и поэтому не было возможности найти подходящее время для встречи в период праздников. «Премьер-министр и президент встречаются регулярно, и на этот раз просто не совпали календари», - заверил он.

Таким образом, последний рождественский обед президента и членов правительства состоялся в 2018 году.

Начало традиции встречи в конце года положил президент Леннарт Мери. Известно, что этот обед или ужин ни разу не отменялся, пишет ERR.

Премьер-министр Юри Ратас также не участвовал в февральском приеме у президента по случаю годовщины республики. Пропустил его и Мартин Хельме, министр финансов от EKRE.