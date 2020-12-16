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Криста Фишер
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  • Предновогодняя встреча президента и правительства отменяется из-за коронавируса
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Предновогодняя встреча президента и правительства отменяется из-за коронавируса

TALLINN, 02.05.2018 Peaminister Jüri Ratas esitas president Kersti Kaljulaidile ettepaneku nimetada tervise- ja tööministriks Riina Sikkuti ning riigihalduse ministriks Janek Mäggi. President kinnitas ministrid ametisse. President Kersti Kaljulaid designated Minister of Public Administration Janek Mäggi and Riina Sikkuti as Health and Labor Minister. lt/: Foto: LIIS TREIMANN

ФОТО: LIIS TREIMANN / EESTI MEEDIA/SCANPIX

Традиционная встреча правительства и президента в конце года будет отменена в этом году из-за повсеместного распространения коронавирусной болезни Covid-19.  Об отмене заседания, запланированного на пятницу, члены правительства были проинформированы сегодня, пишет Postimees.

Первоначально рождественскую встречу в этом году планировалось провести на открытом воздухе, чтобы снизить риски, связанные с вирусом. «Однако, следя за вирусной кривой последних нескольких дней, мы пришли к выводу, что скорее будет разумно встретиться в таком формате в другое время», - объяснил Postimees советник президента по связям с общественностью Таави Линнамяэ.

Совместный декабрьский обед членов правительства и президента Керсти Кальюлайд также был отменен в прошлом году. По сообщению пресс-службы правительства, в тот раз не нашлось подходящего времени

Насколько известно Postimees, президент Кальюлайд предлагала встречу в прошлом году, но на это не нашлось времени. Речь идет, между тем, о давней традиции, и в два предыдущих года премьер-министр Юри Ратас со своим правительством  посещал в конце года встречу в Кадриорге.

Глава канцелярии премьер-министра Йоханнес Мерилай объяснял в прошлом году, что планирование обеда в конце года для правительства и главы государства получилось запоздалым, и поэтому не было возможности найти подходящее время для встречи в период праздников. «Премьер-министр и президент встречаются регулярно, и на этот раз просто не совпали календари», - заверил он.

Таким образом, последний рождественский обед президента и членов правительства состоялся в 2018 году.

Начало традиции встречи в конце года положил президент Леннарт Мери. Известно, что этот обед или ужин ни разу не отменялся, пишет ERR.

Премьер-министр Юри Ратас также не участвовал в февральском приеме у президента по случаю годовщины республики. Пропустил его и Мартин Хельме, министр финансов от EKRE.

Неявкой на президентский прием отличился также предшественник Ратаса на посту  лидера Центристской партии Эдгар Сависаар, который обосновал это желанием отметить день рождения республики у себя дома в Хундисильма в компании местных жителей.

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