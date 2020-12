Предновогодняя встреча президента и правительства отменяется из-за коронавируса

TALLINN, 02.05.2018 Peaminister Jüri Ratas esitas president Kersti Kaljulaidile ettepaneku nimetada tervise- ja tööministriks Riina Sikkuti ning riigihalduse ministriks Janek Mäggi. President kinnitas ministrid ametisse. President Kersti Kaljulaid designated Minister of Public Administration Janek Mäggi and Riina Sikkuti as Health and Labor Minister. lt/: Foto: LIIS TREIMANN

