Премию Сахарова вручили представителям белорусской оппозиции

"Это настоящая честь находиться сегодня рядом с вами в Европейском парламенте", - сказал Сассоли во время церемонии награждения, обращаясь к лауреатам ежегодной премии Европарламента.

Он отметил мужество и стойкость перед насилием белорусских оппозиционеров и их стремление жить в свободном демократическом государстве. "Это правда: Белоруссия больше не испытывает страха", - сказал глава Европарламента.

Премию от имени представителей белорусской оппозиции получила бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.

Лауреатами премии им. Сахарова за 2020 год стали инициаторы Координационного совета белорусской оппозиции - Тихановская, писательница и нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, активисты Мария Колесникова, Ольга Ковалькова, Вероника Цепкало. В число белорусских лауреатов также вошли оппозиционеры Сергей Тихановский, Алесь Беляцкий, Сергей Дылевский, Степан Путило и Николай Статкевич.

Средства от премии имени Андрея Сахарова пойдут на помощь пострадавшим белорусам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе экс-кандидата в президенты Тихановской. "Это премия белорусскому народу, так что в любом случае все деньги пойдут на помощь пострадавшим и репрессированным", - пояснили там.