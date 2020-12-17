Эстонский театр драмы вернул зрителей в Петербург 1990-х

Раскольников, которому невозможно сочувствовать

В классических постановках «Преступления о наказания» Раскольников проходил через соблазн преступления, кошмары больной совести и приходил к раскаянию. И вызывал у зрителя сострадание. (Георгий Тараторкин в фильме Льва Кулиджанова, Индрек Саммуль в спектакле Эльмо Нюганена, Виктор Марвин в спектакле Игоря Лысова… и многие другие.) Собственно говоря, так и задумал Достоевский.

Раскольникову образца 2020 года сочувствовать не хочется. Урсель Тильк всем своим существованием на сцене приносит с собой предысторию своего героя. Молодой человек, способный, даже талантливый, он застыл в растерянности перед тем, как всё меняется вокруг: из воздуха делаются крупные состояния. Фарца, у которой он как-то втридорога приобрел джинсовый костюм, рассекает в бумере с тонированными стеклами, обдав грязью зазевавшегося на краю тротуара Родиона Романовича; бандиты в длинных кашемировых пальто стали уважаемыми людьми, небрежно кидают кланяющимся до земли нищим на церковной паперти зеленые бумажки, входят в распахнутые врата и заказывают крестины и венчания своих детей. («Солидный Господь для солидных господ!», как насмешничал Виктор Олегович Пелевин.)

А Раскольников оттеснен в нищенское прозябание. Мир стал преступным, значит те, кто добились успеха, решили: им всё позволено. А остальные – грязь питерских улиц под ногами, через которую они перешагивают по пути из машины в офис или на светскую тусовку. Тут не философствование лежит в основе преступления, а крик души: «Почему не я?». Ему хочется присоединиться к тем, кто «право имеет». Если для этого надо убить – убьет!

Cцена из спектакля. Порфирий Петрович – Прийт Выйгемаст, Раскольников – Урсель Тильк, Дуня – Мариан Хейнат. ФОТО: Габриэла Урм / Эстонский театр драмы

Знаете, мне самому неприятно копаться в таком «внутреннем мире»: возникает брезгливое ощущение, будто прикоснулся к чему-то склизкому и гадкому – вроде таракана, ползущего по тарелке с объедками: в постановке Семпер/Оясоо видеокамера натуралистически фиксирует и такие моменты. Но что поделать: авторы спектакля заставляют нас погружаться в лабиринт, который выстроили на фундаменте, заложенном Достоевским. Ведут нас по темным закоулкам человеческой души; время усложняет и, если можно так сказать, совершенствует этот лабиринт, но путеводитель по нему создан Достоевским настолько гениально, что up grade они – лабиринт и путеводитель – проходят синхронно.

Урсель Тильк своего Раскольникова не щадит. Подчеркивает в персонаже отталкивающие черты: в одной из сцен у Раскольникова отвисает нижняя губа, и в облике его просматривается что-то дегенеративное. Продукт вырождения? Как вырождаются и становятся отвратительными идеи, которые когда-то казались очень привлекательными.

Странная компания

Постановка Семпер/Оясоо выстроена сложно и многопланово. В ней много хореографии, и можно представить, что авторы спектакля легкой танцующей походкой проходят сквозь пространство «Преступления и наказания». Но это не так. И тем интереснее проникать в их архитектурный замысел.