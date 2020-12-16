Мартин Хельме: если бы голосование по референдуму о браке прошло иначе, я бы министром не остался

Министр финансов Мартин Хельме (EKRE) намекнул в социальных сетях, что в случае, если бы референдум о браке забуксовал, он ушел бы в отставку, пишет Postimees.
«Но если говорить о взаимоотношениях между начальством и подчиненными, то Рийгикогу является начальником министра, и если бы голосование прошло иначе, мне пришлось бы перебраться в другой конец зала (Рийгикогу - прим.ред.)», - пишет Хельме.
В Рийгикогу этого не произошло, парламент направил проект проведения референдума о браке на второе чтение, когда за него проголосовал 51 депутат против 48-и.
«Понедельник был хорошим днем в Рийгикогу. Мы сделали важный шаг вперед в борьбе за возвращение власти людям и в защите нормальности и естественности. Как и следовало ожидать, те, кто разрушают общество и навязывают либеральный тоталитаризм, раздражены этим. Некоторые даже возмутились тем, что я был в Рийгикогу во время рассмотрения проекта, и сочли это в чем-то неуместным», - отметил Хельме.
«Я наблюдал за началом заседания с балкона, потому что балкон находится на том же этаже и недалеко от помещений нашей фракции. Я также подумал про себя, что так я не буду мешать. Во время голосования я пошел в правительственную ложу, потому что ранее реформисты обрушились на одного из наших министров, когда он был в задней части зала, и объявили, что министры могут находиться в зале только во время рассмотрения их проектов», - написал Хельме.
Однако, по словам министра финансов, министры могут находиться в зале. «Я уточнил в правлении Рийгикогу, что министры могут находиться в зале в любое время, но для этого есть правительственная ложа. Там я и сел. Кстати, не на место премьер-министра, а скромно, во втором ряду. И да, символы имеют значение. Этот проект важен лично для меня и для нашей партии. Я хотел быть в зале, чтобы поддержать сторонников проекта».
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