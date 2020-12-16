Обзор цен на жилье в Эстонии, Латвии, Литве и на Украине за 2020 год

Эстонский рынок недвижимости был одним из самых быстрорастущих в Европе даже во время распространения Covid-19.

В Эстонии цены начали расти

И по данным Global Property Guide, в третьем квартале 2020 года, используя данные с поправкой на инфляцию, рынок недвижимости вырос на 4,71%, но по сравнению со вторым кварталом упал на 3,08%. В свою очередь, по данным Земельного департамента Эстонии, квадратный метр таллиннских квартир в октябре начал расти и стоил в среднем 2150 евро. Это на 4% больше прошлогодних октябрьских показателей и на 1% ниже, чем в сентябре. А цена квадратного метра в новостройках выросла за год с 2585 до 2797 евро.

Также стоит отметить, что в октябре 2020 года на рынке недвижимости в Эстонии было совершено более пяти тысяч сделок купли-продажи, что на 11% больше, чем за тот же период прошлого года.

В Латвии цены падают, а в Литве медленно растут

Несмотря на рост цен на жилье в первом и втором квартале, третий квартал 2020 года показал падение на 1,34% в годовом исчислении. И в сравнении со вторым кварталом этого года цены на жилье в Латвии снизились на 0,99%. Что касается Литвы, то за третий квартал 2020 года цены выросли на 3,42% в годовом исчислении. По сравнению со вторым кварталом так же наблюдался рост, но небольшой — 0,64%.

Украинские цены

По данным Global Property Guide, цена на недвижимость в Киевe в третьем квартале 2020 года выросла на 1,89%. И по сравнению с предыдущим кварталом также был рост в 0,56%.

Но если брать всю страну в целом, то цены на жилье в Украине в третьем квартале этого года значительно выросли по сравнению с тем же периодом 2019 года. На первичном рынке рост составил 7,7%, на вторичном — 10,6%. Об этом говорится в отчете Государственной службы статистики Украины.

Как говорит председатель правления эстонской компании RIA.com Marketplaces Артем Уманец, рынок недвижимости наверстывает упущенное.

«Из-за пандемии коронавируса некоторые строительные компании в Прибалтике и Украине приостановили работы или перенесли сроки сдачи новостроек. Но, как видно по статистике, рынок жилой недвижимости возвращается в прежний режим, люди покупают и продают. Мы ведем бизнес в огромной Украине, и согласно данным с нашей онлайн-площадки по продаже недвижимости DOM.RIA.com, только количество продающихся квартир в этой стране с марта 2020 года увеличилось с 192 до 299 тысяч, — говорит Артем Уманец. — На первичном рынке наибольший рост по ценам показали однокомнатные (9,3%) и трехкомнатные квартиры (8,1%), а «двушки» выросли в цене на 5,9%. На вторичном рынке рост цен наблюдался в основном на однокомнатные и двухкомнатные квартиры.

Наибольший рост и падение цен в других странах

Самый большой рост цен на жилье в третьем квартале произошел в Турции — 13,89%, среди европейских стран в Германии — 12,44% и Словацкой Республике — 10,1%.

А вот наибольшее снижение цен на недвижимость, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с поправкой на инфляцию, произошло в Черногории — -21,99% и Латвии — -1,34%.