В Латвии и Литве зарегистрированы новые рекорды заболеваемости Covid-19

За прошедшие сутки в Латвии подтверждено 1023 новых случая Covid-19, умерли 25 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умершие входили в возрастные группы от 50 до 100 лет. С начала пандемии в Латвии скончались 372 человека с подтвержденным Covid-19.

За прошедшие сутки было сделано 9887 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 10,3%.

В целом с начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 27 495 человек, сделано 750 834 теста.

По расчетам агентства BNS, за последние 14 дней коронавирус выявлен у 9118 человек, 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 474,9 случая на 100 тысяч населения.

Министерство здравоохранения Латвии предлагает ввести более строгие ограничения для магазинов и запретить мероприятия в помещениях, заявила министр здравоохранения Илзе Винькеле после вчерашнего заседания кризисного совета. Правительство примет решение о новых ограничениях завтра. Министерство готовит законопроект, которым предусмотрено введение новых ограничений для магазинов, за исключением продуктовых.

Кроме того, планируется продлить зимние каникулы школах и запретить все мероприятия, которые можно отменить в ближайшие несколько недель в интересах общественного здравоохранения, включая спортивные мероприятия, репетиции и другие мероприятия в помещении.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сказал, что, если завтра будут согласованы новые ограничения, они вступят в силу в следующий понедельник и продлятся три недели.

"Мы должны подготовиться к трехнедельному периоду тишины", - добавил Кариньш.

По его словам, предстоящие праздники - прекрасная возможность улучшить эпидемиологическую ситуацию в Латвии. «Если вспышка не утихнет в праздничные дни, мы окажемся в совершенно другой ситуации», - сказал премьер.

В Литве более 3400 новых случаев заражения

За минувшие сутки в Литве подтверждено 3418 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 44 человека, сообщил в среду Департамент статистики.

Это крупнейшее суточное количество новых случаев COVID-19 и количество смертей в Литве с начала пандемии.

За минувшие сутки выздоровели 1622 заболевших.

В общей сложности после начала пандемии в Литве установлено 99 869 случаев заражения коронавирусом. Все еще больны 55 143 человека, 43 379 человек выздоровели.

В общей сложности от коронавируса в Литве скончались 907 человек, по иным причинам умерло 440 зараженных.

За минувшие сутки было взято 13 628 проб на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 448 398.

В Литве сегодня вступил в силу строгий карантин, в результате которого было закрыто большинство магазинов и парикмахерских, а также ограничено передвижение людей.

По решению правительства могут работать только продуктовые магазины и аптеки, но они также могут торговать другими товарами. На рынке можно продавать только продукты, отдельные магазины должны быть закрыты.

С сегодняшнего дня необходимо прекратить оказание контактных услуг продолжительностью четверть часа, запрещено проведение богослужений.

Если литовское население не будет придерживаться новых строгих ограничений, страну может ждать еще более строгий локдаун, предупредила премьер-министр Ингрида Шимоните вчера вечером в интервью государственному телеканалу LRT.