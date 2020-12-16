Департамент здоровья: заболеваемость коронавирусом среди детей и пожилых снизилась

Статистика заражения коронавирусом за последние недели указывает на снижение заболеваемости среди детей и пожилых людей, заявила заместитель гендиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, пишет Rus.ERR.
По ее словам, на прошлой неделе заражались преимущественно люди трудоспособного возраста, а заболеваемость среди детей и пожилых сократилась, сообщили в среду радионовости ERR.
"За две недели заболели 200 медицинских работников, половина из них - медсестры. В больницах 234 человека, то есть заполнен 61 процент койко-мест", - сказала Хярма.
Она отметила, что сейчас коронавирус обнаруживается у каждого второго или третьего человека с симптомами, так что при подозрении следует сделать тест.