Департамент здоровья: заболеваемость коронавирусом среди детей и пожилых снизилась

По ее словам, на прошлой неделе заражались преимущественно люди трудоспособного возраста, а заболеваемость среди детей и пожилых сократилась, сообщили в среду радионовости ERR.

"За две недели заболели 200 медицинских работников, половина из них - медсестры. В больницах 234 человека, то есть заполнен 61 процент койко-мест", - сказала Хярма.