Ср, 16.12.2020
Поступки и решения тех, кто борются за семью и детей на словах, в действительности бьют и по семьям, и по детям. Юлле Харью
Юлле Харью
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Департамент здоровья: заболеваемость коронавирусом среди детей и пожилых снизилась
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Департамент здоровья: заболеваемость коронавирусом среди детей и пожилых снизилась

Мари-Анне Хярма.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Статистика заражения коронавирусом за последние недели указывает на снижение заболеваемости среди детей и пожилых людей, заявила заместитель гендиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, пишет Rus.ERR.

По ее словам, на прошлой неделе заражались преимущественно люди трудоспособного возраста, а заболеваемость среди детей и пожилых сократилась, сообщили в среду радионовости ERR.

"За две недели заболели 200 медицинских работников, половина из них - медсестры. В больницах 234 человека, то есть заполнен 61 процент койко-мест", - сказала Хярма.

Она отметила, что сейчас коронавирус обнаруживается у каждого второго или третьего человека с симптомами, так что при подозрении следует сделать тест. 

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