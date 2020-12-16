Фото ⟩ Авария на Ярвевана-теэ мешает движению

На Ярвевана-теэ в направлении Мустамяэ в Таллинне произошла авария, из-за которой движение транспорта значительно затруднено, пишет Postimees.
Транспортные средства столкнулись неподалеку от автомобильного туннеля Ярвевана. Участникам движения приходится объезжать вставшие из-за столкновения машины по свободной полосе.
В 15:19 в полицию поступило сообщение о том, что, по предварительной информации, внедорожник отклонился в левый ряд и столкнулся с проезжавшим там грузовиком. В результате столкновения никто не пострадал.
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