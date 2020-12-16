Известный эстонский автосалон стал жертвой кибератаки

Предприятие проинформировало Инспекцию по защите данных и Департамент государственной инфосистемы, а также подало в полицию заявление о начале расследования преступления.

«Очевидно, что речь идет о злонамеренной атаке на наше предприятие. Мы изучаем степень причиненного ущерба и тесно сотрудничаем с официальными органами, чтобы поймать киберпреступников и предотвратить дальнейшие подобные инциденты», - отметил исполнительный директор Veho AS Кейо Каазик.

«К сожалению, большинство информационных систем предприятия в настоящий момент не работают, но мы активно восстанавливаем их нормальное состояние и надеемся на понимание», - сказал Каазик.

Тыну Таммер, руководитель отдела расследования киберинцидентов CERT-EE, сказал: «CERT-EE получил от Veho AS уведомление о киберинциденте 13 декабря. Наши специалисты консультировали предприятие в части способов разрешения ситуации и восстановления повседневного рабочего ритма».