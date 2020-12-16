На финской АЭС запустят второй реактор, который остановили из-за аварии

Центр радиационной безопасноcти Финляндии STUK дал разрешение на запуск второго реактора АЭС «Олкилуото», который был остановлен в прошлый четверг из-за нештатной ситуации, пишет Yle.
По данным STUK, владелец станции, компания Teollisuuden Voima выяснила причины произошедшего, провела проверки и внесла необходимые коррективы в работу систем реактора.
10 декабря во втором реакторе был зафиксирован скачок уровня радиации, который, впрочем, не представлял опасности для людей или окружающей среды. Власти, однако, готовились к худшему развитию ситуации, поскольку информирование о происшествии шло слишком медленно.
Компания Teollisuuden Voima сообщила также, что планирует подключить второй реактор АЭС к сети электропередач в конце этой недели.