Ср, 16.12.2020
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Криста Фишер
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На финской АЭС запустят второй реактор, который остановили из-за аварии

Авария на атомной станции «Олкилуото» в Финляндии.

ФОТО: JACQUES DEMARTHON/AFP

Центр радиационной безопасноcти Финляндии STUK дал разрешение на запуск второго реактора АЭС «Олкилуото», который был остановлен в прошлый четверг из-за нештатной ситуации, пишет Yle.

По данным STUK, владелец станции, компания Teollisuuden Voima выяснила причины произошедшего, провела проверки и внесла необходимые коррективы в работу систем реактора.

10 декабря во втором реакторе был зафиксирован скачок уровня радиации, который, впрочем, не представлял опасности для людей или окружающей среды. Власти, однако, готовились к худшему развитию ситуации, поскольку информирование о происшествии шло слишком медленно.

Компания Teollisuuden Voima сообщила также, что планирует подключить второй реактор АЭС к сети электропередач в конце этой недели.

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