В Великобритании убили 12-летнего мальчика из Латвии

В графстве Линкольншир, недалеко от Бостона, в субботу был найден убитым 12-летний мальчик из Латвии, сообщает Mixnews.lv.
Полиция идентифицировала убитого как Роберта Бунциса, который ранее проживал в Лиепае. В понедельник Роберту исполнилось бы 13 лет.
Некий друг семьи сообщил изданию Mirror, что Роберта воспитывал отец Эдгар Бунцис, который переехал в Великобританию, чтобы обеспечить достойную жизнь себе и сыну. Мальчик учился в школе в Бостоне.
В связи с убийством полиция задержала двух подростков, одному из которых 13, а другому – 14 лет.
Сначала полиция задержала также 19-летнего молодого человека, но позже отпустила его.
Би-би-си сообщает, что суд по делу об убийстве может начаться в июне.
Город Бостон в графстве Линкольншир неофициально известен как “маленькая Латвия”: согласно переписи населения 2011 года, 10,6% населения города составляют выходцы из Латвии, Литвы и Польши. Это самая высокая пропорция во всей Великобритании.