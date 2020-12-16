В Великобритании убили 12-летнего мальчика из Латвии

Полиция идентифицировала убитого как Роберта Бунциса, который ранее проживал в Лиепае. В понедельник Роберту исполнилось бы 13 лет.

Некий друг семьи сообщил изданию Mirror, что Роберта воспитывал отец Эдгар Бунцис, который переехал в Великобританию, чтобы обеспечить достойную жизнь себе и сыну. Мальчик учился в школе в Бостоне.

В связи с убийством полиция задержала двух подростков, одному из которых 13, а другому – 14 лет.

Сначала полиция задержала также 19-летнего молодого человека, но позже отпустила его.

Би-би-си сообщает, что суд по делу об убийстве может начаться в июне.