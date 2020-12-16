Госпрокуратура направила дело Меэлиса Лао в суд

Об этом BNS сообщила пресс-служба прокуратуры, отметив, что, в соответствии с обвинением, 54-летний Юрий Маслов, 46-летний Марк Рауль Лаанела и 20-летний Эрмо Кунгла незаконно владели тремя автоматами и двумя пистолетами, а также боеприпасами и глушителями к оружию, а у 54-летнего Меэлиса Лао вместе с ними в собственности был один пистолет. Из всех обвиняемых под стражей находится только Маслов.

Сотрудники Центральной криминальной полиции весной и летом нашли несколько единиц оружия в различных тайниках в Таллинне и Рапласком уезде.

Наряду с нарушением правил владения оружием, прокуратура обвиняет Маслова в том, что ранней весной 2018 года он, по распоряжению Лаанела и Лао поджег в Харьюском уезде автомобиль Mercedes-Benz.

Как пояснил руководитель бюро ЦеКриПо по борьбе с организованной преступностью Аго Лейс, обстоятельства поджога указывали на то, что это было сведение счетов.

«Разрешение проблем путем сведения счетов и совершения преступлений оказывает влияние на безопасность всего общества, и по этой причине мы на подобные действия реагируем всегда решительно, обвиняемые по таким преступлениям должны представать перед судом», - подчеркнул Лейс.

Госпрокурор Вахур Верте со своей стороны отметил, что незаконное владение огнестрельным оружием, особенно гражданскими лицами, представляет опасность десяткам, если не сотням посторонних людей.