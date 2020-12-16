Госпрокуратура направила дело Меэлиса Лао в суд

Государственная прокуратура на прошлой неделе передала в суд материалы уголовного дела, в рамках которого Меэлиса Лао и еще троих человек обвиняют в незаконном обращении с огнестрельным оружием и боеприпасами, а также в поджоге автомобиля.
Об этом BNS сообщила пресс-служба прокуратуры, отметив, что, в соответствии с обвинением, 54-летний Юрий Маслов, 46-летний Марк Рауль Лаанела и 20-летний Эрмо Кунгла незаконно владели тремя автоматами и двумя пистолетами, а также боеприпасами и глушителями к оружию, а у 54-летнего Меэлиса Лао вместе с ними в собственности был один пистолет. Из всех обвиняемых под стражей находится только Маслов.
Сотрудники Центральной криминальной полиции весной и летом нашли несколько единиц оружия в различных тайниках в Таллинне и Рапласком уезде.
Наряду с нарушением правил владения оружием, прокуратура обвиняет Маслова в том, что ранней весной 2018 года он, по распоряжению Лаанела и Лао поджег в Харьюском уезде автомобиль Mercedes-Benz.
Как пояснил руководитель бюро ЦеКриПо по борьбе с организованной преступностью Аго Лейс, обстоятельства поджога указывали на то, что это было сведение счетов.
«Разрешение проблем путем сведения счетов и совершения преступлений оказывает влияние на безопасность всего общества, и по этой причине мы на подобные действия реагируем всегда решительно, обвиняемые по таким преступлениям должны представать перед судом», - подчеркнул Лейс.
Госпрокурор Вахур Верте со своей стороны отметил, что незаконное владение огнестрельным оружием, особенно гражданскими лицами, представляет опасность десяткам, если не сотням посторонних людей.
Уголовное дело расследовала Центральная криминальная полиция под руководством Госпрокуратуры. В среду Харьюский уездный суд назначил предварительное заседание на 13 января.