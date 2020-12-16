Исследование ⟩ Общественный транспорт считают более безопасным, чем торговые центры

Cтарший научный сотрудник гуманитарного института Таллиннского университета Таури Тувикене в сотрудничестве с исследователями из других европейских стран изучал, как воспринималось пользование общественным транспортом во время первой волны коронавируса.

Исследование, основанные на опросе и 49 интервью, проведенных в Таллинне, Стокгольме, Брюсселе, Мюнхене, Берлине и Дрездене с апреля по июнь, показало, что коронавирус повлиял не только на число пользующихся общественным транспортом, но и на впечатления, эмоции и подход к использованию общественного транспорта.

Исследователи также подчеркивают неравные возможности, которые затронули людей во время весеннего чрезвычайного положения.

Опрос показал, что люди с более высоким финансовым положением и более высоким уровнем образования могут отказаться от общественного транспорта, т.е. работать в домашнем офисе или ездить на работу на личном автомобиле. При этом заметно, что страх перед общественным транспортом испытывают именно те, у кого есть возможность избегать общественного транспорта. Однако пользующиеся общественным транспортом по-прежнему считают его более безопасным, чем люди, полностью отказавшиеся от него.

«Почти половина тех, кто полностью избегает общественного транспорта, считают, что его использование намного опаснее, чем использование других общественных мест, - отмечает Таури Тувикене. - Однако те, кто продолжал пользоваться общественным транспортом, считали его более безопасным, чем продуктовые магазины или торговые центры».

Одним из ключевых результатов исследования было более нейтральное описание ситуации, чем ожидалось: климат общественного транспорта характеризовался простым дистанцированием или упоминанием спокойной атмосферы и большего количества пустых транспортных средств, которые делали поездку более комфортной.

В то же время необходимость соблюдать дистанцию ​​поднимает вопрос о том, правильно ли помогать другим пассажирам, и может ли существовать риск заражения вместо помощи. Новая ситуация и меры еще не достигли баланса c социальными нормами.