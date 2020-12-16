Исследование ⟩ Общественный транспорт считают более безопасным, чем торговые центры

Использование общественного транспорта во время распространения коронавируса более опасно, чем раньше, но на первый взгляд не кажется, что произошло значительное сокращение числа участников дорожного движения. Недавнее международное исследование показывает, что пользующиеся общественным транспортом считают его более безопасным местом, чем любое другое общественное место, пишет Postimees.
Cтарший научный сотрудник гуманитарного института Таллиннского университета Таури Тувикене в сотрудничестве с исследователями из других европейских стран изучал, как воспринималось пользование общественным транспортом во время первой волны коронавируса.
Исследование, основанные на опросе и 49 интервью, проведенных в Таллинне, Стокгольме, Брюсселе, Мюнхене, Берлине и Дрездене с апреля по июнь, показало, что коронавирус повлиял не только на число пользующихся общественным транспортом, но и на впечатления, эмоции и подход к использованию общественного транспорта.
Исследователи также подчеркивают неравные возможности, которые затронули людей во время весеннего чрезвычайного положения.
Опрос показал, что люди с более высоким финансовым положением и более высоким уровнем образования могут отказаться от общественного транспорта, т.е. работать в домашнем офисе или ездить на работу на личном автомобиле. При этом заметно, что страх перед общественным транспортом испытывают именно те, у кого есть возможность избегать общественного транспорта. Однако пользующиеся общественным транспортом по-прежнему считают его более безопасным, чем люди, полностью отказавшиеся от него.
«Почти половина тех, кто полностью избегает общественного транспорта, считают, что его использование намного опаснее, чем использование других общественных мест, - отмечает Таури Тувикене. - Однако те, кто продолжал пользоваться общественным транспортом, считали его более безопасным, чем продуктовые магазины или торговые центры».
Одним из ключевых результатов исследования было более нейтральное описание ситуации, чем ожидалось: климат общественного транспорта характеризовался простым дистанцированием или упоминанием спокойной атмосферы и большего количества пустых транспортных средств, которые делали поездку более комфортной.
В то же время необходимость соблюдать дистанцию поднимает вопрос о том, правильно ли помогать другим пассажирам, и может ли существовать риск заражения вместо помощи. Новая ситуация и меры еще не достигли баланса c социальными нормами.
«Коронавирус, возможно, более четко, чем раньше, подчеркнул существование общественного транспорта как одного из общественных мест, в котором люди встречаются со многими посторонними, что, несомненно, вызывает напряжение, - пояснил Тувикене. - Все опрошенные в Таллинне решительно называли общественный транспорт общественным местом. Однако он воспринимался как менее социальный, чем до коронавируса - как если бы общественный транспорт раньше был важным социальным пространством».