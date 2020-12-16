Полиция ищет ушедшую из дома 15-летнюю девочку

Близкие сообщили в полицию, что девушки не было дома несколько дней, и она не отвечает на звонки. Возможно, она уехала из своего дома в Пыльва в Тарту, где сейчас находится.

Полиция пообщалась с друзьями и знакомыми девушки, а также проверила различные адреса в Тарту, по которым она могла находиться. Девушка и раньше на долгое время покидала дом без ведомы родителей, но потом возвращалась домой. Однако на данный момент неизвестно, где она может быть и все ли с ней в порядке.

Рост Каролине - 170 см, она среднего телосложения, волосы обычно распущены, носит, как правило, темную одежду.