Полиция: пропавшая 15-летняя девочка нашлась

В среду, 16 декабря, полиция обратилась за помощью в установлении местонахождения 15-летней Каролине, которая ушла из дома 12 декабря и до сих пор не вернулась. По данным полиции, девочка могла находиться в Тарту.
Близкие сообщили в полицию, что ее несколько дней не было дома и она не отвечает на звонки.
Полиция пообщалась с друзьями и знакомыми девочки, а также проверила различные адреса в Тарту, по которым она могла находиться. Каролине и раньше на долгое время покидала дом без ведома родителей, но потом возвращалась.
В четверг поздно вечером, пресс-служба полиции сообщила, что Каролине была найдена в Тарту. С ней все в порядке. Полицейские отвезли ее домой в Пыльва.