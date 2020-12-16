Пт, 18.12.2020
Поступки и решения тех, кто борются за семью и детей на словах, в действительности бьют и по семьям, и по детям. Юлле Харью
Юлле Харью
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  • Полиция: пропавшая 15-летняя девочка нашлась
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Полиция: пропавшая 15-летняя девочка нашлась

Автомобиль полиции.

ФОТО: Arved Breidaks/Lõuna-Eesti Postimees

В среду, 16 декабря, полиция обратилась за помощью в установлении местонахождения 15-летней Каролине, которая ушла из дома 12 декабря и до сих пор не вернулась. По данным полиции, девочка могла находиться в Тарту.

Близкие сообщили в полицию, что ее несколько дней не было дома и она не отвечает на звонки.

Полиция пообщалась с друзьями и знакомыми девочки, а также проверила различные адреса в Тарту, по которым она могла находиться.  Каролине и раньше на долгое время покидала дом без ведома родителей, но потом возвращалась.

В четверг поздно вечером, пресс-служба полиции сообщила, что Каролине была найдена в Тарту. С ней все в порядке. Полицейские отвезли ее домой в Пыльва.

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