Полиция: пропавшая 15-летняя девочка нашлась

Близкие сообщили в полицию, что ее несколько дней не было дома и она не отвечает на звонки.

Полиция пообщалась с друзьями и знакомыми девочки, а также проверила различные адреса в Тарту, по которым она могла находиться. Каролине и раньше на долгое время покидала дом без ведома родителей, но потом возвращалась.