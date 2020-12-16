Страны ЕС согласовали новый пакет санкций против режима Лукашенко

Внесенные в черный список белорусские компании впредь не смогут заниматься бизнесом в Евросоюзе. Их имущество в ЕС будет заморожено. Новый пакет штрафных мер будет официально принят на заседании совета министров стран Евросоюза 17 декабря. По словам дипломатов, это простая формальность, поскольку принципиальное решение уже вынесено.

Главы МИД стран ЕС только в середине ноября приняли решение расширить санкции против учреждений, предприятий и компаний, связанных с Александром Лукашенко и его семьей. Ранее Евросоюз уже принял штрафные меры в отношении 55 белорусов, которые предположительно несут ответственность за нарушения на президентских выборах в Беларуси, состоявшихся 9 августа, и насилие правоохранительных органов против участников акций протеста.

С 9 августа в Беларуси не утихают массовые протесты против фальсификаций на президентских выборах, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, правящий в стране с 1994 года. Мирные выступления граждан, которые отстаивают свои голоса и убеждены в подтасовке итогов голосования, жестко пресекаются ОМОНом и спецназом.