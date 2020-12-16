Рийгикогу проведет запланированное на завтра пленарное заседание дистанционно

Фракция Партии реформ внесла предложение провести пленарное заседание дистанционно. За предложение проголосовали 42 депутата, против – 40. Таким образом, предложение было поддержано и в заседании, которое начнется в 10:00, 17 декабря, депутаты могут участвовать как присутствуя в зале заседаний, так и посредством электронных средств связи.