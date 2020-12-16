Ср, 16.12.2020
Каждая неделя промедления вызывает примерно в два раза большую волну и продлевает локдаун примерно на месяц. Таави Тийльманн
Таави Тийльманн
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  • Рийгикогу проведет запланированное на завтра пленарное заседание дистанционно
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Рийгикогу проведет запланированное на завтра пленарное заседание дистанционно

Рийгикогу.

ФОТО: Foto Erik Peinar

Рийгикогу принял решение провести запланированное на завтра пленарное заседание дистанционно. Это позволит депутатам участвовать в заседании посредством электронных средств, не присутствуя в зале заседаний парламента.

Фракция Партии реформ внесла предложение провести пленарное заседание дистанционно. За предложение проголосовали 42 депутата, против – 40. Таким образом, предложение было поддержано и в заседании, которое начнется в 10:00, 17 декабря, депутаты могут участвовать как присутствуя в зале заседаний, так и посредством электронных средств связи.

На заседании в третьем чтении будут рассмотрены три проекта.

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