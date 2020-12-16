ВОЗ предупреждает о высоком риске новой волны в начале 2021 года

"Существует высокий риск новой волны в первые недели и месяцы 2021 года, и нам нужно работать вместе, чтобы у нас были достижения в попытках их предотвратить", - отметили в организации.

Везде, где это возможно, собрания должны проходить на улице, их участникам необходимо соблюдать физическую дистанцию, пишет Rus.TVNET.

Если собрания проходят в помещении, то ограничение размера группы и обеспечение хорошей вентиляции чрезвычайно важны, чтобы снизить угрозы риска, сказано в сообщении.

Ношение масок может показаться странным, когда находишься в кругу семьи и друзей, однако это может сыграть важную роль в попытках обеспечить, чтобы все были здоровы и в безопасности.

Необходимо избегать скоплений людей, например, после лыжных мероприятий на горнолыжных курортах, во время путешествий или в транспортных узлах.

Властям и общинам рекомендовано рассмотреть перенос, ограничение или отмену массовых собраний.

Это относится в том числе на религиозные процессии, рынки и богослужения, особенно в местах, где высокий уровень распространения.