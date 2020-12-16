Что изменится? ⟩ Рийгикогу одобрил закон, регулирующий арендные отношения

Закон отменяет абсолютный запрет на неустойку в случае аренды жилья, устанавливает максимальную процентную ставку пеней для договора об аренде и позволяет заключать более обширные соглашения о распределении обязательств по ремонту.

В целях защиты арендатора предоставляется право экстренной отмены в случае, если одностороннее увеличение арендной платы арендодателем не приемлемо для арендатора, и в этом случае повышение арендной платы исключено до окончания срока действия договора. Арендодатель может расторгнуть договор из-за просрочки платежа арендатором в случае небольшой задолженности или более короткой задержки (по прошествии двух месяцев, а не трех, как раньше).

В то же время предусмотрены ограничения, касающиеся суммы неустойки, несколько существенных и формальных требований к соглашениям об обязательстве ремонта.

В случае существенного нарушения неденежного обязательства договор об аренде жилья может предусматривать неустойку в размере до 10% от месячной арендной платы за одно нарушение и не более 20% от месячной арендной платы в целом за различные нарушения.

В случае договора об аренде жилья стороны могут договориться о более высокой процентной ставке за просрочку платежа (8 процентов в год), но не более чем в три раза превышающую установленную законом процентную ставку за просрочку (до 24 процентов в год).

73 депутата Рийгикогу проголосовали за внесение изменений в Закон о долговом праве, восемь - против.