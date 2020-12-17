Система тестирования на коронавирус будет работать на полную мощность в течение всего Рождества

Хотя рост коронавирусной инфекции замедлился, нельзя сказать, что ее удалось остановить. Регионы с наибольшим риском - Ида-Вирумаа, Харьюмаа и Тартумаа, но, по словам Хярма, инфекция растет и в Западной Эстонии.

«Мы наблюдаем признаки стабилизации заболеваемости. Каждую неделю появляется чуть меньше новых случаев, чем на предыдущей неделе. Еженедельный прирост снижается», - сказала Хярма.

По ее словам, на прошлой неделе заболевали в основном люди трудоспособного возраста, а среди детей и пожилых людей заболеваемость снизилась.

Хярма просит всех пересмотреть свои контакты, особенно если люди хотят отпраздновать Рождество с бабушкой и дедушкой. «В таком случае вам следует просмотреть свои контакты уже сегодня», - сказала Хярма.

Он попросила всех граждан, которые видят, что их друзья простужены и кашляют, советовать им остаться дома или пройти обследование. «Если мы посмотрим на острые респираторные заболевания, на прошлой неделе они были зарегистрированы почти в 7000 случаев, половину из них составили коронапозитивные», - отметила Хярма.

Тестовая система будет работать на полную мощность и на Рождество. «Если центры семейных врачей закрыты, позвоните по телефону 1220, и вас направят на дальнейшее обследование», - объяснила Хярма.

Карантин для лиц, находившихся в тесном контакте с инфицированным, должен продлиться 14 дней. Это время можно сократить, сдав образец на коронавирус на десятый день. Если он отрицательный, не нужно оставаться в изоляции дольше, но если он положительный, человек должен быть помещен в карантин на две недели. «11,7% тестов, проведенных на десятый день, были положительными», - сказала Хярма о результатах прошлой недели.