Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина пройдет в этом году виртуально

В этом году из-за ограничений в связи с коронавирусом она пройдет в формате видеосвязи.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее говорил, что в этот раз мероприятие пройдет с элементами другого традиционного формата — «прямой линии», то есть обратиться к главе государства смогут не только журналисты, но и обычные граждане, пишет РБК.

Задать свои вопросы россияне могут не только по телефонам горячей линии, но и через мобильные приложения. Центр по приему сообщений начал свою работу еще 6 декабря.

Подавляющее большинство вопросов касается социальных вопросов — пенсий, зарплат, пособий, сообщал «Первый канал». Многие вопросы связаны с пандемией COVID-19, вакцинацией и поддержкой медиков.

На этой неделе несколько изданий выпустили расследование о том, кто мог стоять за отравлением оппозиционного политика Алексея Навального. Журналисты наверняка попытаются спросить Путина и об этом, отмечает Би-би-си.