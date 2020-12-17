Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина пройдет в этом году виртуально

Президент России Владимир Путин проведет 17 декабря большую ежегодную пресс-конференцию, начало мероприятия запланировано на 12.00 по московскому времени.
В этом году из-за ограничений в связи с коронавирусом она пройдет в формате видеосвязи.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее говорил, что в этот раз мероприятие пройдет с элементами другого традиционного формата — «прямой линии», то есть обратиться к главе государства смогут не только журналисты, но и обычные граждане, пишет РБК.
Задать свои вопросы россияне могут не только по телефонам горячей линии, но и через мобильные приложения. Центр по приему сообщений начал свою работу еще 6 декабря.
Подавляющее большинство вопросов касается социальных вопросов — пенсий, зарплат, пособий, сообщал «Первый канал». Многие вопросы связаны с пандемией COVID-19, вакцинацией и поддержкой медиков.
На этой неделе несколько изданий выпустили расследование о том, кто мог стоять за отравлением оппозиционного политика Алексея Навального. Журналисты наверняка попытаются спросить Путина и об этом, отмечает Би-би-си.
На саму пресс-конференцию с Путиным аккредитовались более 700 журналистов. Помимо российских журналистов, в конференции собираются участвовать корреспонденты иностранных изданий