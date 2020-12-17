Прямой эфир ⟩ «Кому он нужен-то? Если бы хотели, довели бы до конца»: Путин — об отравлении Навального

В ходе пресс-конференции президент России прокомментировал расследование о том, что политика Алексея Навального могли отравить сотрудники ФСБ.

"Что касается этого пациента в берлинской клинике. Я говорил неоднократно, могу некоторые вещи только повторить. Песков мне вчера рассказал по поводу последних измышлений на этот счет, по поводу данных наших спецслужбистов. Это не какое-то расследование, это легализация материалов американских спецслужб. Наши спецслужбы это знают и пользуются телефонами там, где считают нужным".

По мнению Путина, «пациент в берлинской клинике» пользуется поддержкой американских спецслужб, а убивать его российским спецслужбам не было необходимости. "Кому он нужен-то? Если бы хотели [отравить], довели бы до конца".

На саму пресс-конференцию с Путиным аккредитовались более 700 журналистов. Помимо российских журналистов, в конференции собираются участвовать корреспонденты иностранных изданий.