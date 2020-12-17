Чт, 17.12.2020
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Михаил Кылварт
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Прямой эфир ⟩ «Кому он нужен-то? Если бы хотели, довели бы до конца»: Путин — об отравлении Навального

Владимир Путин.

ФОТО: Alexei Nikolsky/AP

Президент России Владимир Путин 17 декабря проводит большую ежегодную пресс-конференцию. В этом году из-за ограничений в связи с коронавирусом она пройдет в формате видеосвязи.

В ходе пресс-конференции президент России прокомментировал расследование о том, что политика Алексея Навального могли отравить сотрудники ФСБ.

"Что касается этого пациента в берлинской клинике. Я говорил неоднократно, могу некоторые вещи только повторить. Песков мне вчера рассказал по поводу последних измышлений на этот счет, по поводу данных наших спецслужбистов. Это не какое-то расследование, это легализация материалов американских спецслужб. Наши спецслужбы это знают и пользуются телефонами там, где считают нужным".

По мнению Путина, «пациент в берлинской клинике» пользуется поддержкой американских спецслужб, а убивать его российским спецслужбам не было необходимости. "Кому он нужен-то? Если бы хотели [отравить], довели бы до конца".

На саму пресс-конференцию с Путиным аккредитовались более 700 журналистов. Помимо российских журналистов, в конференции собираются участвовать корреспонденты иностранных изданий.

Подавляющее большинство вопросов касается социальных вопросов — пенсий, зарплат, пособий, сообщал «Первый канал». Многие вопросы связаны с пандемией COVID-19, вакцинацией и поддержкой медиков.

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