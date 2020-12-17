В США исследуют серьезную аллергическую реакцию на вакцину Pfizer

По данным издания, реакция наступила через десять минут после введения препарата. При этом в анамнезе девушки не сообщалось о склонности к аллергии. Сейчас она госпитализирована и находится в стабильном состоянии.

Представители Pfizer сообщили телекомпании CNN, что тщательно проверят данный инцидент. Они также подчеркнули, что пока у них нет подробной информации о сложившейся ситуации, однако компания активно взаимодействует с властями штата.

Это не первый случай аллергии на вакцину Pfizer. Как сообщает The New York Times, на прошлой неделе похожие инциденты произошли у двух пациентов в Великобритании. Тогда власти страны выпустили заявление, в котором предостерегли склонных к сильным аллергическим реакциям людей от вакцинации.