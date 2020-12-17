В Латвии люди ринулись за подарками: стоянки забиты уже с утра, торговые центры продлевают время работы

Уже с самого утра в среду стоянки для автомобилей у торговых центров Риги были переполнены. В конце рабочего дня поток машин и людей увеличивается еще больше, сообщают "Новости TV3".
Опасаясь ожидаемых решений правительства, которые могут затронуть в том числе и торговлю, люди отправляются в торговые центры, чтобы успеть купить все необходимое к предстоящим рождественским выходным.
- говорит покупательница Алла.
"По поводу [закрытия] торговых центров я не тревожусь, но меня волнует, что у меня не будет работы, так как я работаю в сфере красоты и поэтому снова останусь без работы. Как известно, мы только смогли начать работать. Это меня тревожит больше всего, так как без магазинов я обойтись могу", - рассказала передаче покупательница Байба.
"Мне по поводу закрытия магазинов как-то все равно. Главное, чтобы леса и море не запретили. И детям разрешали ходить в школу", - отметила Байба.
Покупатели признают, что большую часть подарков уже приобрели и теперь остается лишь докупить "оставшееся", чтобы получились полноценные праздники.
И торговцы рассказывают, что в последние дни поток покупателей значительно увеличился.
- указала продавец магазина Лаура.
Люди следят за решениями правительства и готовятся к тому, что и в оставшиеся в году рабочие дни покупателям будут доступны только товары первой необходимости.
"Уже в четверг об этом сообщат, и в пятницу все побегут покупать подарки. Сложно судить. Нам - предпринимателям - определенно пригодились бы еще эти три дня на следующей неделе, но мы будем уважать принятые решения", - сказал продавец Томас.
"Мы обсуждали, когда наименее загруженные часы, когда можно посещать торговый центр, но отмечу еще раз - в нашем торговом центре определено, сколько людей может находиться после установленных ограничений - это 5900 человек, и мы еще не приблизились к этому максимальному уровню", - сообщила руководитель торгового центра Akropole Зане Кактиня.
В свою очередь, руководитель торгового центра Alfa Лиене Апине указала: "Чтобы выравнять поток людей в торговом центре в этот праздничный период, мы, во-первых, продлили время работы Alfa до 22 часов. Таким образом, рассеется число посетителей в последние часы работы торгового центра.
Во-вторых, каждый арендатор, каждое торговое место сами контролируют и несут ответственность за число покупателей в конкретном магазине, чтобы в нем не было больше людей, чем это разрешено, принимая во внимание указания правительства".
Агентство LETA отмечает, что время работы продлили и другие торговые площадки.
Как сообщалось, правительство договорилось о введении более строгих ограничений из-за Covid-19 с 21 декабря, но окончательное решение будет принято в четверг, 17 декабря.