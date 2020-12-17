В Латвии люди ринулись за подарками: стоянки забиты уже с утра, торговые центры продлевают время работы

Опасаясь ожидаемых решений правительства, которые могут затронуть в том числе и торговлю, люди отправляются в торговые центры, чтобы успеть купить все необходимое к предстоящим рождественским выходным.

"С одной стороны, это эмоциональная составляющая, которая на всех нас влияет - хочется вести себя как маленькому ребенку. С другой стороны, я считаю, что правительство все-таки делает то, что должно делать. Они заботятся о нас",

- говорит покупательница Алла.

"По поводу [закрытия] торговых центров я не тревожусь, но меня волнует, что у меня не будет работы, так как я работаю в сфере красоты и поэтому снова останусь без работы. Как известно, мы только смогли начать работать. Это меня тревожит больше всего, так как без магазинов я обойтись могу", - рассказала передаче покупательница Байба.

"Мне по поводу закрытия магазинов как-то все равно. Главное, чтобы леса и море не запретили. И детям разрешали ходить в школу", - отметила Байба.

Покупатели признают, что большую часть подарков уже приобрели и теперь остается лишь докупить "оставшееся", чтобы получились полноценные праздники.

И торговцы рассказывают, что в последние дни поток покупателей значительно увеличился.

"Определенно активнее, чем в прошлые годы, так как если раньше активность была в последние три дня, то теперь куда больше",

- указала продавец магазина Лаура.

Люди следят за решениями правительства и готовятся к тому, что и в оставшиеся в году рабочие дни покупателям будут доступны только товары первой необходимости.

"Уже в четверг об этом сообщат, и в пятницу все побегут покупать подарки. Сложно судить. Нам - предпринимателям - определенно пригодились бы еще эти три дня на следующей неделе, но мы будем уважать принятые решения", - сказал продавец Томас.

Отметим, что некоторые места торговли в Риге продлили время работы, чтобы снизить скопление людей.

"Мы обсуждали, когда наименее загруженные часы, когда можно посещать торговый центр, но отмечу еще раз - в нашем торговом центре определено, сколько людей может находиться после установленных ограничений - это 5900 человек, и мы еще не приблизились к этому максимальному уровню", - сообщила руководитель торгового центра Akropole Зане Кактиня.

В свою очередь, руководитель торгового центра Alfa Лиене Апине указала: "Чтобы выравнять поток людей в торговом центре в этот праздничный период, мы, во-первых, продлили время работы Alfa до 22 часов. Таким образом, рассеется число посетителей в последние часы работы торгового центра.

Во-вторых, каждый арендатор, каждое торговое место сами контролируют и несут ответственность за число покупателей в конкретном магазине, чтобы в нем не было больше людей, чем это разрешено, принимая во внимание указания правительства".

Агентство LETA отмечает, что время работы продлили и другие торговые площадки.