Чт, 17.12.2020
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Трийн Терамяэ
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  • Правительство выделит более миллиона евро на тестирование и вакцину
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Правительство выделит более миллиона евро на тестирование и вакцину

Вакцина. Снимок иллюстративный.

ФОТО: John Cairns/AP/Scanpix

Правительство ЭР планирует в четверг выделить Департаменту здоровья на тестирование вируса SARS-CoV-2 и обеспечение поддержания требуемой для вакцины от COVID-19 низкой температуры 1 233 090 евро из резерва.

Для покрытия дополнительных чрезвычайных расходов  будут выделены 1 045 350 евро из государственного резерва Департаменту здоровья через Министерство социальных дел.

Поскольку коронавирус в настоящее время распространяется с высокой интенсивностью, необходимость в ПЦР-тестировании возросла. Известно, что метод ПЦР является наиболее эффективным методом установления вируса SARS-CoV-2.

Цель тестирования - как можно раньше обнаружить вирус и изолировать очаги. Тестирование дает подтвержденную картину распространения вирусной инфекции, позволяет быстро идентифицировать контакты и является основой для принятия мер эпидемического контроля и контроля над распространением инфекционного заболевания.

Тестирование проходят люди с симптомами заболевания, а при необходимости и без симптомов по эпидемиологическим показаниям.

Кроме того, 187 740 евро будут выделены из государственного резерва для покрытия чрезвычайных расходов департаменту здоровья в связи с поставка противокоронавирусной вакцины. Деньги выделяются на организацию применения вакцины COVID-19, функционирование режима требуемой для вакцины низкой температуры и поддержание качества иммунных препаратов.

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