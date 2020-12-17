Правительство выделит более миллиона евро на тестирование и вакцину

Для покрытия дополнительных чрезвычайных расходов будут выделены 1 045 350 евро из государственного резерва Департаменту здоровья через Министерство социальных дел.

Поскольку коронавирус в настоящее время распространяется с высокой интенсивностью, необходимость в ПЦР-тестировании возросла. Известно, что метод ПЦР является наиболее эффективным методом установления вируса SARS-CoV-2.

Цель тестирования - как можно раньше обнаружить вирус и изолировать очаги. Тестирование дает подтвержденную картину распространения вирусной инфекции, позволяет быстро идентифицировать контакты и является основой для принятия мер эпидемического контроля и контроля над распространением инфекционного заболевания.

Тестирование проходят люди с симптомами заболевания, а при необходимости и без симптомов по эпидемиологическим показаниям.