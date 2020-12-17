В Хааберсти жителям района бесплатно раздают елки

Старейшина Хааберсти Андре Ханимяги заявил, что управа хочет, чтобы рождественское настроение пришло и в семьи, которые не могут себе позволить приобрести к праздникам елку. «Рождество — это спокойный и радостный праздник в кругу семьи. К сожалению, этот год оказался для многих трудным, поэтому мы хотим внести свой вклад и cоздать праздничное настроение небольшим подарком», - сказал старейшина.

«Новогодние елки специально предназначены для тех, кто по состоянию здоровья не может принести ели из леса или не имеет достаточных возможностей для их покупки», - добавил Ханимяги и призвал соседей, друзей или родственников доставить из дневного центра Хаберсти елку тем, кто сам этого не может сделать.