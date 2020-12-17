Чт, 17.12.2020
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  • Рассмотрение уголовного дела лидера Кемеровской группировки переносится из-за болезни адвоката
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Рассмотрение уголовного дела лидера Кемеровской группировки переносится из-за болезни адвоката

Вячеслав Гулевич (в синем).

ФОТО: TAIRO LUTTER / EESTI MEEDIA/SCANPIX BALTICS

Таллиннский окружной суд накануне не сумел приступить к рассмотрению уголовного дела так называемой кемеровской преступной группировки, которой, согласно версии прокуратуры, руководил Вячеслав Гулевич известный как Слава Кемеровский, пишет Rus.ERR.

Как сообщила пресс-секретарь Таллиннского окружного суда Аннели Вилу, из-за болезни защитника одного из обвиняемых заседание перенесли на 18 января.

В мае суд первой инстанции назначил Гулевичу 8 лет тюрьмы, но прокуратура в своей апелляции требует приговорить ключевого фигуранта дела к 12 годам лишения свободы, настаивая также на его последующей депортации из Эстонии с 10-летним запретом на въезд. 

Адвокат Гулевича ходатайствует об оправдании своего подзащитного. 

Согласно обвинению, так называемая "кемеровская" ОПГ занималась в основном наркопреступлениями и рэкетом.

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