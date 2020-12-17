Рассмотрение уголовного дела лидера Кемеровской группировки переносится из-за болезни адвоката

Как сообщила пресс-секретарь Таллиннского окружного суда Аннели Вилу, из-за болезни защитника одного из обвиняемых заседание перенесли на 18 января.

В мае суд первой инстанции назначил Гулевичу 8 лет тюрьмы, но прокуратура в своей апелляции требует приговорить ключевого фигуранта дела к 12 годам лишения свободы, настаивая также на его последующей депортации из Эстонии с 10-летним запретом на въезд.