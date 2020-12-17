Безработица достигнет пика в начале года, возможно, придется увеличить налоги

- При основном сценарии экономика вырастет на 2,9%
- Кредитные условия в банках останутся благоприятными
- Чтобы выйти из кризиса, понадобятся целевые меры
Согласно новому экономическому прогнозу эстонская экономика в этом году упадает на 2,5%, что гораздо менее болезненно, чем то, чего опасались весной, и является одним из наименьших спадов в Европе. Растущая безработица достигнет пика в первой половине следующего года, пишет Postimees.
Центробанк прогнозирует, что эстонская экономика начнет восстанавливаться от кризиса во втором квартале 2021 года и достигнет докризисного уровня уже во второго половине следующего года.
В то же время, по мнению Центробанка, перспективы эстонской экономики неясны, поскольку несмотря на подающие надежды новости о вакцине ход пандемии практически невозможно предсказать, и развитие экономики может значительно отличаться от ожидаемого. Кроме того, существует большая неопределенность во внешнем спросе.
Согласно основному сценарию прогноза в следующем году экономика Эстонии вырастет на 2,9%, однако при негативном сценарии она может упасть на 1,8%. Столь широкий диапазон прогноза сильно связан с перспективой еврозоны, где рост экономики в 2021 году составит 0,4-0,6%.
По словам вице-президента Банка Эстонии Юло Каазика, делать экономические прогнозы на долгий период крайне сложно, поскольку с кризисом, вызванным вирусом, мы сталкиваемся впервые. «Еще до пандемии в мировой экономике было несколько факторов спада, такие как споры США и Китая о товарообмене и прочие протекционистские явления. Первая волна вируса проделала в мировой экономике большую брешь, но затем последовало быстрое восстановление. В еврозоне восстановление после спада во втором квартале было очень быстрым, а цифры третьего квартала удивили уже позитивно», - сказал Каазик.
Быстрое восстановление экономики в третьем квартале, по оценке Банка Эстонии, доказало, что с исчезновением ограничений эстонская экономика будет способна быстро восстановиться. Если пандемия подчинится скорой вакцинации, коронакризис не будет наносить ущерб экономике постоянно и она вернется на прогнозируемый перед кризисом путь развития в 2022 году. Каазик отметил в качестве позитивного комментария, что экономический спад Эстонии и наших основных партнеров по экспорту был одним из наиболее низких в Европе. «В то же время ограничения в последние недели вновь ужесточились и, может быть, мы слишком рано радуемся».
У предприятий много впустую простаивающих ресурсов и банковские кредитные условия остаются благоприятными. «Еврибор в последние месяцы еще больше упал и останется на похожем уровне в ближайшие годы», - сказал Каазик.
Кроме того, в прогнозируемый период временно оживляют спрос и в то же время экономическую активность бюджетная стимуляция и сбережения, используемые в потреблении в результате отмены обязательной второй пенсионной ступени.
Банк Эстонии указал на то, что из-за гибкого рынка труда трудовая занятость резко уменьшилась и помощь приходится направлять на помощь безработным. Хотя спад эстонской экономики до сих пор был одним из наиболее мягких, занятость уменьшилась больше, чем в большинстве других стран Европы.
В международном сравнении гибкий рынок труда позволил занятости быстрее приспособиться к новым условиям еще весной-летом, о чем говорит и то, что по окончании компенсаций по зарплате не последовала масштабная волна сокращений и число сокращенных не выросло и в октябре-ноябре, отметил Центробанк.
По прогнозу, уровень безработицы из-за второй волны вируса все же несколько вырастет и достигнет пика в начале 2021 года где-то на уровне 10%, но к 2023 году упадет до 7%.
По мнению Центробанка, выход из кризиса могли бы поддержать временные и хорошо нацеленные правительственные меры поддержки для людей и предприятий. Меры поддержки, примененные еще весной, в зависимости от распространения коронавируса и введенных для предприятий ограничений, возможно, придется расширить в каком-то объеме.
Поскольку для борьбы с пандемией в первую очередь используются ограничения, препятствующие экономической деятельности, по мнению Банка Эстонии, было бы уместно направить помощь в те сферы, деятельность которых ограничивается напрямую. Согласно основному прогнозу, дефицит бюджета сохранится и в том случае, если объем экономики к 2022 году полностью восстановится до уровня, который прогнозировался до кризиса.
Правительство, по мнению банка, при его нынешней бюджетной стратегии не сможет достигнуть баланса бюджета к этому времени. Таким образом, при сохранении нынешней бюджетной политики, чтобы покрыть постоянные расходы правительства и инвестиции, Эстония будет вынуждена увеличить кредитную нагрузку и после восстановления от кризиса.
Остановка неограниченного роста кредитной нагрузки страны, по оценке Банка Эстонии, предполагает существенное изменение курса в бюджетной политике. Бюджет правительственного сектора находился в структурном дефиците еще до кризиса и рост постоянных расходов в виде социальных пособий будет удерживать бюджет в структурном дефиците и в последующие годы.
Для того, чтобы кредитное бремя страны не росло постоянно, расходы государства должны были бы расти медленнее экономического роста или необходимо увеличить налоговое бремя.
Число безработных вырастет на 10 000 с лишним человек
Банк Эстонии прогнозирует уровень безработицы в первой половине следующего года до 9,9%.
Сейчас уровень безработицы составляет 8,1% при 52 600 безработных.
Еще в начале года уровень безработицы составлял всего 5,3%, а безработных было менее 34 000.
Эстония – одна из стран Европы, где безработица растет быстрее всего.
Число безработных быстро будет уменьшаться, к 2023 году уровень безработицы упадет ниже 7%.