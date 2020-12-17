Безработица достигнет пика в начале года, возможно, придется увеличить налоги

По прогнозу, уровень безработицы из-за второй волны вируса все же несколько вырастет и достигнет пика в начале 2021 года где-то на уровне 10%, но к 2023 году упадет до 7%.

По мнению Центробанка, выход из кризиса могли бы поддержать временные и хорошо нацеленные правительственные меры поддержки для людей и предприятий. Меры поддержки, примененные еще весной, в зависимости от распространения коронавируса и введенных для предприятий ограничений, возможно, придется расширить в каком-то объеме.

Поскольку для борьбы с пандемией в первую очередь используются ограничения, препятствующие экономической деятельности, по мнению Банка Эстонии, было бы уместно направить помощь в те сферы, деятельность которых ограничивается напрямую. Согласно основному прогнозу, дефицит бюджета сохранится и в том случае, если объем экономики к 2022 году полностью восстановится до уровня, который прогнозировался до кризиса.

Правительство, по мнению банка, при его нынешней бюджетной стратегии не сможет достигнуть баланса бюджета к этому времени. Таким образом, при сохранении нынешней бюджетной политики, чтобы покрыть постоянные расходы правительства и инвестиции, Эстония будет вынуждена увеличить кредитную нагрузку и после восстановления от кризиса.

Остановка неограниченного роста кредитной нагрузки страны, по оценке Банка Эстонии, предполагает существенное изменение курса в бюджетной политике. Бюджет правительственного сектора находился в структурном дефиците еще до кризиса и рост постоянных расходов в виде социальных пособий будет удерживать бюджет в структурном дефиците и в последующие годы.

Для того, чтобы кредитное бремя страны не росло постоянно, расходы государства должны были бы расти медленнее экономического роста или необходимо увеличить налоговое бремя.

Число безработных вырастет на 10 000 с лишним человек

Банк Эстонии прогнозирует уровень безработицы в первой половине следующего года до 9,9%.

Сейчас уровень безработицы составляет 8,1% при 52 600 безработных.

Еще в начале года уровень безработицы составлял всего 5,3%, а безработных было менее 34 000.

Эстония – одна из стран Европы, где безработица растет быстрее всего.

Число безработных быстро будет уменьшаться, к 2023 году уровень безработицы упадет ниже 7%.