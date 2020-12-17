Кредиты на покупку и ремонт недвижимости пользуются популярностью несмотря на кризис

«Обычно пик сезона для покупки дома и подачи ходатайства о жилищном кредите наступает весной, но в этом году из-за пандемии COVID-19 он отодвинулся на лето и продолжается по сей день. Несмотря на то, что год уже подходит к концу, активная подача ходатайств о жилищных кредитах по-прежнему продолжается. При этом стоит отметить, что качество кредитов по-прежнему остается высоким, а общий уровень задолженностей даже ниже, чем в прошлом году», - сказал член правления SEB Айнар Леппянен.

По данным банка, люди, берущие жилищные кредиты, проявляют большой интерес не только к покупке недвижимости, но и к ее ремонту. Всего на кредиты на строительство и ремонт приходится 13% всех взятых жилищных кредитов, причем наибольшим спросом они пользовались в Кохтла-Ярве, где 12% жилищных кредитов были взяты с целью ремонта, а также в Пярну, где 6% заемщиков планировали начать строительство. Вместе с тем 95% жилищных кредитов, взятых в Нарве, были предназначены для покупки недвижимости. Доход среднего заемщика в Эстонии достигал 1700 евро в месяц, а возраст более половины заемщиков составлял от 26 до 35 лет.

«По нашим данным, движущей силой рынка недвижимости и жилищного кредитования является не желание приобрести дачу или частный дом, а, скорее, интерес молодых семей к квартирам. Жилье покупают те клиенты, для которых покупка жизненно необходима с точки зрения будущего, и им не сильно помешали кризис и коронавирус», — добавил Айнар Леппянен.

Средняя сумма жилищного кредита в Таллинне за 11 месяцев 2020 года составила 96 000 евро, в Тарту — 85 000 евро, в Нарве — 32 000, в Пярну — 60 000 евро и в Кохтла-Ярве — 25 000 евро. За 11 месяцев 2020 года 51% клиентов SEB по жилищным кредитам были из Таллинна и Тарту, а 49% — из небольших городов. Возраст 80% клиентов по жилищным кредитам составляет от 26 до 45 лет.