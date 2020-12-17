Чт, 17.12.2020
Поступки и решения тех, кто борются за семью и детей на словах, в действительности бьют и по семьям, и по детям. Юлле Харью
Юлле Харью
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Кальюлайд: у тусовщиков должна быть возможность проверить свои наркотики
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Кальюлайд: у тусовщиков должна быть возможность проверить свои наркотики

Pärast tüünet algust läksid Raimond Kaljulaid ja Aivar Riisalu eile Postimehe otsesaates tuliselt vaidlema.

ФОТО: Eero Vabamägi

Таллиннские социал-демократы готовятся к местным выборам следующего года и разрабатывают стратегию ночной жизни в столице, которая после отмены коронавирусных ограниченийдолжна быстро дать новый импульс понесший огромный ущерб развлекательной и культурной жизни. Лидер таллиннских соцдемов Раймонд Кальюлайд представил подготавливаемую стратегию вчера в прямом эфире Postimees.

Кальюлайд отметил, что документа о ночной жизни еще нет - работа над ним едва началась.

"Здесь важно отметить, что под ночной жизнью мы подразумеваем не только вечеринки. Например, многие люди работают до раннего утра: сотрудники центра тревоги, спасатели, врачи и скорая помощь. Есть профессии, по которым работать можно только ночью", - сказал Кальюлайд.

Он объяснил, что  есть люди, которым приходится очень рано выходить на работу, и в результате возникают повседневные проблемы, не имеющие ничего общего с ночными клубами или продажей алкоголя. Например, эти люди заинтересованы в хорошем ночном транспорте или ночной услуге присмотра за детьми. 

Кальюлайд считает, что в вопросе организации ночной жизни Таллинн мог бы брать пример с Лондона. Это касается, в том числе, и отношения к потреблению наркотических веществ.

"В Лондоне людям, которые решили употреблять наркотики и купили их, дается возможность сначала убедиться в их безопасности", - отмечает политик.

"Неизбежно есть небольшая часть людей, употребляющих наркотики в ночной жизни. Может быть, у них должна быть возможность убедиться, что они не наносят себе слишком большого вреда. Что в итоге для общества дешевле и разумнее? Позволяем ли мы человеку сначала потреблять то, из-за чего его придется госпитализировать или что-то еще хуже, или мы предотвращаем это и позволяем им контролировать, что именно они потребляют", - рассуждает Кальюлайд в эфире Postimees.

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