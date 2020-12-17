Кальюлайд: у тусовщиков должна быть возможность проверить свои наркотики

Кальюлайд отметил, что документа о ночной жизни еще нет - работа над ним едва началась.

"Здесь важно отметить, что под ночной жизнью мы подразумеваем не только вечеринки. Например, многие люди работают до раннего утра: сотрудники центра тревоги, спасатели, врачи и скорая помощь. Есть профессии, по которым работать можно только ночью", - сказал Кальюлайд.

Он объяснил, что есть люди, которым приходится очень рано выходить на работу, и в результате возникают повседневные проблемы, не имеющие ничего общего с ночными клубами или продажей алкоголя. Например, эти люди заинтересованы в хорошем ночном транспорте или ночной услуге присмотра за детьми.

Кальюлайд считает, что в вопросе организации ночной жизни Таллинн мог бы брать пример с Лондона. Это касается, в том числе, и отношения к потреблению наркотических веществ.

"В Лондоне людям, которые решили употреблять наркотики и купили их, дается возможность сначала убедиться в их безопасности", - отмечает политик.