Кальюлайд: у тусовщиков должна быть возможность проверить свои наркотики

Таллиннские социал-демократы готовятся к местным выборам следующего года и разрабатывают стратегию ночной жизни в столице, которая после отмены коронавирусных ограниченийдолжна быстро дать новый импульс понесший огромный ущерб развлекательной и культурной жизни. Лидер таллиннских соцдемов Раймонд Кальюлайд представил подготавливаемую стратегию вчера в прямом эфире Postimees.
Кальюлайд отметил, что документа о ночной жизни еще нет - работа над ним едва началась.
"Здесь важно отметить, что под ночной жизнью мы подразумеваем не только вечеринки. Например, многие люди работают до раннего утра: сотрудники центра тревоги, спасатели, врачи и скорая помощь. Есть профессии, по которым работать можно только ночью", - сказал Кальюлайд.
Он объяснил, что есть люди, которым приходится очень рано выходить на работу, и в результате возникают повседневные проблемы, не имеющие ничего общего с ночными клубами или продажей алкоголя. Например, эти люди заинтересованы в хорошем ночном транспорте или ночной услуге присмотра за детьми.
Кальюлайд считает, что в вопросе организации ночной жизни Таллинн мог бы брать пример с Лондона. Это касается, в том числе, и отношения к потреблению наркотических веществ.
"В Лондоне людям, которые решили употреблять наркотики и купили их, дается возможность сначала убедиться в их безопасности", - отмечает политик.
"Неизбежно есть небольшая часть людей, употребляющих наркотики в ночной жизни. Может быть, у них должна быть возможность убедиться, что они не наносят себе слишком большого вреда. Что в итоге для общества дешевле и разумнее? Позволяем ли мы человеку сначала потреблять то, из-за чего его придется госпитализировать или что-то еще хуже, или мы предотвращаем это и позволяем им контролировать, что именно они потребляют", - рассуждает Кальюлайд в эфире Postimees.