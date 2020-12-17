Видео: Дерипаска решил построить для Агафьи Лыковой новый дом

Представитель Олега Дерипаски заверил, что сложности, связанные с доставкой в глухую тайгу стройматериалов, будут решены

О том, что Лыкова попросила Дерипаску помочь ей с постройкой дома, сообщил Виктор Непомнящий, директор заповедника «Хакасский», которому подведомственны окрестности лыковской заимки. «Просьба будет выполнена. Проект избы и стройматериалы уже готовы. Сейчас решается вопрос с доставкой стройматериалов — это можно сделать только по реке. Но эти сложности мы преодолеем», — рассказал представитель Дерипаски.

«Агафья Карповна поблагодарила Олега Дерипаску за оказанную помощь и написала письмо, в котором попросила Олега Владимировича посодействовать строительству нового жилья», — написал Непомнящий на своей странице в сети Facebook.

Представитель Дерипаски получение миллиардером письма подтвердил.

В 2017 году занимавший тогда пост главы Хакасии Виктор Зимин заявил, что считает несправедливым, что на помощь Лыковой и доставку в ее «таежный тупик» всего необходимого государством тратятся крупные деньги.

«Каждый житель республики хотел бы иметь такие условия для проживания, бесплатные снабжение, полеты, связь, авиацию», — сказал тогда Зимин, отметив, что Лыковой не раз предлагали переселиться в достойные условия в город, в село или, например, в Дом ветеранов.

«Я не очень люблю бабушку Агафью», — признался Зимин. В 2018 году Зимин проиграл выборы и покинул пост главы Хакасии, а в ноябре 2020 года умер после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.