Видео: Дерипаска решил построить для Агафьи Лыковой новый дом

Российский миллиардер Олег Дерипаска, состояние которого на 27 ноября Forbes оценил в $2,9 млрд, согласился помочь живущей в саянской тайге отшельнице Агафье Лыковой с постройкой нового дома, об этом РБК сообщил представитель бизнесмена.
Представитель Олега Дерипаски заверил, что сложности, связанные с доставкой в глухую тайгу стройматериалов, будут решены
О том, что Лыкова попросила Дерипаску помочь ей с постройкой дома, сообщил Виктор Непомнящий, директор заповедника «Хакасский», которому подведомственны окрестности лыковской заимки. «Просьба будет выполнена. Проект избы и стройматериалы уже готовы. Сейчас решается вопрос с доставкой стройматериалов — это можно сделать только по реке. Но эти сложности мы преодолеем», — рассказал представитель Дерипаски.
«Агафья Карповна поблагодарила Олега Дерипаску за оказанную помощь и написала письмо, в котором попросила Олега Владимировича посодействовать строительству нового жилья», — написал Непомнящий на своей странице в сети Facebook.
Представитель Дерипаски получение миллиардером письма подтвердил.
В 2017 году занимавший тогда пост главы Хакасии Виктор Зимин заявил, что считает несправедливым, что на помощь Лыковой и доставку в ее «таежный тупик» всего необходимого государством тратятся крупные деньги.
«Каждый житель республики хотел бы иметь такие условия для проживания, бесплатные снабжение, полеты, связь, авиацию», — сказал тогда Зимин, отметив, что Лыковой не раз предлагали переселиться в достойные условия в город, в село или, например, в Дом ветеранов.
«Я не очень люблю бабушку Агафью», — признался Зимин. В 2018 году Зимин проиграл выборы и покинул пост главы Хакасии, а в ноябре 2020 года умер после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Агафья Лыкова — последняя представительница семьи отшельников-староверов Лыковых, укрывшихся в 1930-х годах на заимке в хакасcкой тайге и найденных советскими геологами в 1978 году. Первоначально семейство состояло из шести человек — супругов Лыковых и четверых их детей, двое из которых, в том числе и Агафья, родились уже в тайге. Мать семейства умерла в 1961 году, отец — в 1988 году, а трое детей — в 1981 году. Широкую известность семье принесли статьи в газете «Комсомольская правда», написанные журналистом Василием Песковым, который с 1982 года часто приезжал к Лыковым. По результатам этих визитов им написана книга «Таежный тупик», неоднократно переиздававшаяся и вышедшая на нескольких иностранных языках.