Посол РФ сообщил об интересе жителей Эстонии к российской вакцине от коронавируса

Посольство России заявляет об интересе жителей Эстонии к российской вакцине против коронавирусной инфекции "Sputnik V", сообщил посол России в Эстонии Александр Петров в своем письме на имя генерального директора Департамента здоровья Юллара Ланно. Об этом пишет Rus.ERR.
"Добавлю, что к нам поступает немало обращений от проживающих в Эстонии граждан по поводу возможности вакцинироваться именно российским препаратом", - написал посол.
Он добавил, что если Эстония заинтересуется в приобретении российской вакцины, то она может связаться с Российским фондом прямых инвестиций.
Ранее премьер-министр Юри Ратас исключил покупку Эстонией российской вакцины.
На этой неделе правительство одобрило составленный Министерством социальных дел план вакцинации от коронавируса.