Посол РФ сообщил об интересе жителей Эстонии к российской вакцине от коронавируса

"Добавлю, что к нам поступает немало обращений от проживающих в Эстонии граждан по поводу возможности вакцинироваться именно российским препаратом", - написал посол.

Он добавил, что если Эстония заинтересуется в приобретении российской вакцины, то она может связаться с Российским фондом прямых инвестиций.

Ранее премьер-министр Юри Ратас исключил покупку Эстонией российской вакцины.