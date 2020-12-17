Чт, 17.12.2020
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Трийн Терамяэ
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Посол РФ сообщил об интересе жителей Эстонии к российской вакцине от коронавируса

Посол Эстонии в России Александр Петров

ФОТО: Remo Tõnismäe

Посольство России заявляет об интересе жителей Эстонии к российской вакцине против коронавирусной инфекции "Sputnik V", сообщил посол России в Эстонии Александр Петров в своем письме на имя генерального директора Департамента здоровья Юллара Ланно. Об этом пишет Rus.ERR.

"Добавлю, что к нам поступает немало обращений от проживающих в Эстонии граждан по поводу возможности вакцинироваться именно российским препаратом", - написал посол.

Он добавил, что если Эстония заинтересуется в приобретении российской вакцины, то она может связаться с Российским фондом прямых инвестиций.

Ранее премьер-министр Юри Ратас исключил покупку Эстонией российской вакцины.

На этой неделе правительство одобрило составленный Министерством социальных дел план вакцинации от коронавируса.

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