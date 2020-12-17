Интересно ⟩ Стильная квартира в абсолютно не характерном для Нымме доме ждет покупателя

Трехкомнатная квартира с потолками высотой 3,8 метров и площадью 64,2 м2 расположена на третьем этаже трехэтажного дома. Дом построен в 1939 году, но в 2003 году в нем был сделан капитальный ремонт и надстроен третий этаж, где и расположена квартира.

Трехкомнатная квартира в Нымме. ФОТО: KV.EE

Квартира состоит из прихожей, открытой кухни-гостиной, двух спален, ванной комнаты и вместительной гардеробной. В доме имеется подвал, где у жильцов каждой квартиры есть место для хранения велосипедов или сезонного инвентаря.

Трехкомнатная квартира в Нымме. ФОТО: KV.EE

В доме установлен газовый котел, что обеспечивает низкие ежемесячные расходы на отопление. Другие платежи составляют около 30 евро летом и достигают 75 евро в холодные зимние месяцы. Потребление воды и электричества оплачиваются отдельно.

Трехкомнатная квартира в Нымме. ФОТО: KV.EE

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