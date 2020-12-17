Медсестра - о Covid-пациенте: «Только что он говорил, а через секунду лежит под аппаратом ИВЛ».

Утро среды. По коридорам Ида-Таллиннской центральной больницы снует персонал. Все куда-то спешат, просто так никто не ходит. Коронавирус создал ситуацию, когда больница битком набита пациентаами, и у персонала каждая минута на счету. Нас приветствует заведующая сестринской службой Кристин Лихтфельдт. Сегодня утром я - ее тень, и у меня есть возможность увидеть, как на самом деле выглядит Covid-отделение. Об этом пишет Postimees.
Новое отделение для пациенов с Covid-19 было открыто в Ида-Таллиннской центральной больнице поздно вечером в понедельник - внезапно добавилось много новых коронапозитивных пациентов. Это означает, что всех 28 пациентов, которые лечились в этом отделении, пришлось разместить на свободных местах по всей больнице, а старое хирургическое отделение стало коронавирусным. Вот сюда то мы и идем.
Мы идем по длинным коридорам больницы и останавливаемся. Меня направляют в палату, которая теперь стала гардеробом, и выдают зеленые штаны и рубашку. «Чем меньше одежды вы оставите, тем лучше вам будет», - предлагает медсестра Мерле Палиале.
Сначала я думаю, что проигнорирую ее рекомендацию: я боюсь холода, а в коридоре, мне показалось, было очень прохладно. Кроме того, они не обратят внимания, если я оставлю рубашку под спецодеждой, не так ли? Я взвешиваю этот вариант на мгновение, но все же решаю последовать рекомендации медсестры и натягиваю грубые и довольно жесткие зеленые штаны и рубашку на голое тело. Все в порядке? Нет. Лихтфельдт смотрит на мое запястье, а затем отправляет меня обратно в гардероб - с часами или другими висящими украшениями в отделение идти нельзя.
Как только ненужные побрякушки сняты, я готова идти к пациентам с Covid-19. К нам присоединяется руководитель сестринской службы Мерле Палиале. «Теперь будем одеваться, вы хотите сделать это по инструкциям или мы сделаем это вместе?» Я смотрю на приклеенную к стене сложную инструкцию и скромно говорю, что лучше вместе.
Сначала мне дают белый комбинезон, который нужно вытащить из полиэтиленовой пленки. Я влезаю в него и чувствую, как зеленые штанины обвиваются вокруг моих ног. Мне крайне неудобно, и как бы я ни поправляла одежду под комбинезоном, она все равно скручена вокруг ног и сморщена в коленях. Я застегиваю молнию до горла и жду следующих распоряжений.
Дальше надо надеть «продвинутые» бахилы - у них есть голенище, резиновый край достает до колен. Бывает ли что-то более неудобное? Да, бывает. Комбинезон и причудливые пластиковые сапоги - это еще не все: на лицо надевается респиратор, который со всех сторон прижимается к лицу, а на голову идет капюшон комбинезона.
Наконец, необходимо надеть резиновые перчатки. Я провела две минуты в костюме и уже чувствую, что таю. Как персонал больницы справляется с этим каждый день?
"Готова?" - спрашивает Лихтфельдт, и мне начинает казаться, что я направляюсь в зону боевых действий, а не в отделение Covid-19.
Медсестра открывает дверь с красной надписью «опасность заражения», и мы выходим в коридор. Отделение пустует. Я удивлена. Иду дальше - выясняется, что есть еще две сестры, но больше никого нет. Оказывается, больным коронавирусом не разрешается ходить по коридорам - так они не смогут никого заразить. Таким образом, пациенты все время проводят в палате. Иногда недели.
У многих - несколько болезней разом
На металлическом подносе у стены в коридоре лежат медицинские принадлежности. Лихтфельдт смотрит на вещи на подносе, а затем показывает пальцем на коричневый пластырь. "Похоже, у кого-то пролежни. Эти пластыри используются для этого», - говорит она. По ее словам, у пациентов с коронавирусом часто бывает много других заболеваний, которые необходимо лечить - хронические заболевания, большие язвы.
"Ну, пойдем в палату, увидите больного" - говорит медсестра. Однако в палату просто так не попасть, нас ждет новое переодевание: поверх комбинезона необходимо надеть пластиковый фартук, пластиковые манжеты, еще одни резиновые перчатки и визир.
Я иду за сестрами в палату, где лежит один больной, и держусь подальше. Пожилая женщина, лежащая в палате, молча позволяет сестрам заниматься своим делом и только смотрит в окно. В комнате тихо.
Я не хочу подходить слишком близко. Не знаю, потому ли, что я не хочу причинять пациенту дискомфорт или потому, что сам боюсь заразиться, несмотря на мощные средства защиты. Медсестры измеряют артериальное давление и содержание кислорода в крови.
Я смотрю в окно и чувствую пот на лице. Я не могу дышать. Как персонал больницы может носить этот костюм весь день, выполняя свою физическую работу?
Когда я выхожу из палаты, меня останавливает медсестра Мерле Палиале и показывает, как избавиться от дополнительного оснащения. В коридоре Лихтфельдт и Палиале рассказывают, как в отделение поступали люди с положительным тестом на коронавирус, которые не верили, что у них есть болезнь. «К счастью, их не так много», - говорит Лихтфельдт. Часто люди понимают, что больны коронавирусом, только попав в больницу.
Чтобы перейти в следующую палату, все повторяем: из упаковки вынимаем новый пленочный фартук, манжеты и новую пару резиновых перчаток. В соседней палате четверо больных. Все пожилые люди. Трое из них спят, а один просто смотрит по сторонам. Рядом с одной из коек лежит половина бутерброда с колбасой. Картина мрачная и вызывает неловкость.
Сестры переворачивают больного с пролежнями, я чувствую, как внутри меня растет гнев, и мне хочется плакать. Это могла быть чья-то бабушка. Я вспоминаю, как некоторое время назад люди собрались на площади Свободы, чтобы протестовать против ношения маски. Против тонкой дышащей маски! Если бы хоть один из этих протестующих увидел, что нужно для работы в таком отделе, ему могло бы быть стыдно.
Я смотрю, как две девушки работают с больными. Они используют все свои силы, чтобы помогать людям. Я не могу представить, как сложно делать эту работу каждый день, надевать такой костюм и вечером идти домой, чтобы рано утром вернуться на работу и сражаться на передовой.
Протест против масок ранит
Я спрашиваю у Лихтфельдт, каково это видеть людей, протестующих против масок. "Это оскорбительно, вызывающе и расстраивает. Еще я плачу, потому что мне очень больно. Особенно те ситуации, когда человек приходит в лечебное учреждение и говорит, что носит маску, потому что ее носят только собаки и рабы. Это очень больно", - говорит Лихтфельдт.
В его глазах светится печаль, когда она признается, что очень любит Рождество. «Мне очень хотелось сходить в Старый город посмотреть на елку и огни, но я не хотела выходить в толпу людей. Поэтому мы пошли ночью», - говорит она. Это говорит человек, который знает, что такое коронавирус. И почему важно не вступать в тесный контакт с людьми.
Чтобы выйти из отделения, необходимо осторожно снять белый комбинезон, пластиковые ботинки и маску. Однако снять комбинезон сложнее, чем вы думаете. Его нужно снимать, не прикасаясь снаружи. Затем следует продезинфицировать руки. Мои диктофон и фотоаппарат тоже нужно почистить. Последней снимается маска. Это даже сложнее, чем кажется на первый взгляд.
Я стою за дверью отделения, чтобы еще немного поговорить с двумя медсестрами. Лихтфельдт говорит, что часто состояние пациента меняется в одночасье. "Он может быть в порядке, он поговорит с вами, а через мгновение его помещают под дыхательный аппарат. Помню одного пациента, с которым было так: он разговаривал совершенно свободно и вроде бы все в порядке, а на следующий момент он был под аппаратом искусственной вентиляции легких. Позже ему требовалось длительное реабилитационное лечение».
Своеобразная проблема - пациенты, которые поступают в отделение неотложной помощи. «Когда они приходят, заниматься приходится не только физическим, но и психическим аспектом состояния пациента. Часто некоторые плачут и боятся, и не за себя, а из-за того, что дома у них есть близкие. Самое грустное, когда приходит одинокий пожилой человек, у которого дома домашнее животное. Тогда вы начинаете думать о том, что станет с его кошкой, и помогаете разрешить эту ситуацию», - говорит Лихтфельдт.
Палиале рассказывает о том, как иногда люди не решаются идти домой, потому что боятся заразить своих близких. «Мы должны приучать их к мысли, что теперь можно вернуться домой», - говорит Палиале.