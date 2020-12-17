Медсестра - о Covid-пациенте: «Только что он говорил, а через секунду лежит под аппаратом ИВЛ».

Новое отделение для пациенов с Covid-19 было открыто в Ида-Таллиннской центральной больнице поздно вечером в понедельник - внезапно добавилось много новых коронапозитивных пациентов. Это означает, что всех 28 пациентов, которые лечились в этом отделении, пришлось разместить на свободных местах по всей больнице, а старое хирургическое отделение стало коронавирусным. Вот сюда то мы и идем.

Мы идем по длинным коридорам больницы и останавливаемся. Меня направляют в палату, которая теперь стала гардеробом, и выдают зеленые штаны и рубашку. «Чем меньше одежды вы оставите, тем лучше вам будет», - предлагает медсестра Мерле Палиале.

Сначала я думаю, что проигнорирую ее рекомендацию: я боюсь холода, а в коридоре, мне показалось, было очень прохладно. Кроме того, они не обратят внимания, если я оставлю рубашку под спецодеждой, не так ли? Я взвешиваю этот вариант на мгновение, но все же решаю последовать рекомендации медсестры и натягиваю грубые и довольно жесткие зеленые штаны и рубашку на голое тело. Все в порядке? Нет. Лихтфельдт смотрит на мое запястье, а затем отправляет меня обратно в гардероб - с часами или другими висящими украшениями в отделение идти нельзя.

Как только ненужные побрякушки сняты, я готова идти к пациентам с Covid-19. К нам присоединяется руководитель сестринской службы Мерле Палиале. «Теперь будем одеваться, вы хотите сделать это по инструкциям или мы сделаем это вместе?» Я смотрю на приклеенную к стене сложную инструкцию и скромно говорю, что лучше вместе.

Сначала мне дают белый комбинезон, который нужно вытащить из полиэтиленовой пленки. Я влезаю в него и чувствую, как зеленые штанины обвиваются вокруг моих ног. Мне крайне неудобно, и как бы я ни поправляла одежду под комбинезоном, она все равно скручена вокруг ног и сморщена в коленях. Я застегиваю молнию до горла и жду следующих распоряжений.

Дальше надо надеть «продвинутые» бахилы - у них есть голенище, резиновый край достает до колен. Бывает ли что-то более неудобное? Да, бывает. Комбинезон и причудливые пластиковые сапоги - это еще не все: на лицо надевается респиратор, который со всех сторон прижимается к лицу, а на голову идет капюшон комбинезона.

Наконец, необходимо надеть резиновые перчатки. Я провела две минуты в костюме и уже чувствую, что таю. Как персонал больницы справляется с этим каждый день?

"Готова?" - спрашивает Лихтфельдт, и мне начинает казаться, что я направляюсь в зону боевых действий, а не в отделение Covid-19.

Кристин Лихтфельдт и Мерле Палиале ФОТО: Tairo Lutter