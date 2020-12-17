Центр крови нуждается в помощи доноров

В субботу, 19 декабря, донорский центр в Юлемисте и центр крови Эдала будут открыты для доноров с 10 до 15 часов.

По словам заведующей центром крови Аве Леллеп, 2020 год стал для центра крови серьезным испытанием — сократилось число доноров, но не доля пациентов. «Искренне благодарю всех доноров, которые даже в период ограничений сделали свой вклад в банк крови. Благодаря вам всем находящимся в больницах пациентам обеспечена кровь подходящего им типа».

Леллеп подчеркнула, что в этом году рождественские праздники будут долгими, а это значит, что дней на сбор крови заметно меньше. Пациентов, нуждающихся в экстренном переливании крови, много, поэтому вклад каждого донора важен и может спасти чью-то жизнь.