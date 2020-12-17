Центр крови нуждается в помощи доноров

Центр крови Северо-Эстонской региональной больницы призывает всех здоровых людей в преддверии Рождества сделать самый лучший подарок — подарить нуждающимся жизнь.
В субботу, 19 декабря, донорский центр в Юлемисте и центр крови Эдала будут открыты для доноров с 10 до 15 часов.
По словам заведующей центром крови Аве Леллеп, 2020 год стал для центра крови серьезным испытанием — сократилось число доноров, но не доля пациентов. «Искренне благодарю всех доноров, которые даже в период ограничений сделали свой вклад в банк крови. Благодаря вам всем находящимся в больницах пациентам обеспечена кровь подходящего им типа».
Леллеп подчеркнула, что в этом году рождественские праздники будут долгими, а это значит, что дней на сбор крови заметно меньше. Пациентов, нуждающихся в экстренном переливании крови, много, поэтому вклад каждого донора важен и может спасти чью-то жизнь.
После 19 декабря кровь в этом году можно будет также сдать на донорских днях 21 и 22 декабря в Курессааре, 23 декабря в Кейла, 28 декабря в Рапла, 29 декабря в Хаапсалу. Последний в этом году донорский день пройдет 30 декабря в Козе. Центр крови просит заранее забронировать время визита на сайте www.verekeskus.ee.