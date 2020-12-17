В Таллинне льготы ветеранам Чернобыля будет оформлять Департамент социальных дел

По словам вице-мэра Таллинна Бетины Бешкиной, город хочет передать общение с ветеранами Чернобыля, а также предоставление необходимых для компенсации реабилитационных услуг гарантийных писем в ведение Департамента социальных дел и здравоохранения.

«Целью данного изменения является желание города оказывать услуги всем ветеранам Чернобыля в равной мере, - прокомментировала Бешкина. – В Таллинне проживает почти 500 ветеранов-ликвидаторов чернобыльской аварии, но в последние годы предусмотренными для них компенсациями воспользовались около 200 человек. Мы хотим, чтобы необходимая информация, доступность и оказание услуг были обеспечены всем ветеранам».

В этом году сумма, выделенная городом для обеспечения услуг ветеранов Чернобыля, составила 40 590 евро.

Услуги, предназначенные ликвидаторам чернобыльской катастрофы, и суммы компенсаций не изменятся. По-прежнему в объеме 250 евро компенсируется восстановительное лечение, на лечение зубов (в т.ч. протезирование) выделяется до 200 евро, на очки и оправы – до 60 евро. Предполагается, что ветеранам компенсируется в среднем одна услуга в год. Ходатайствовать о гарантийном письме необходимо в письменной форме. Для этого следует отправить заявление на электронный адрес: sotsiaal@tallinnlv.ee, либо обычным письмом по адресу: Paldiski mnt 48a, 10614 Tallinn.

Гарантийные письма предоставляются в течение двух недель после получения заявления или необходимых уточняющих данных. При острой необходимости гарантийные письма оформляются в более краткие сроки. Гарантийные письма отправляются предоставляющему услугу лицу по электронной почте, копия гарантийного письма высылается ветерану.

Гарантийные письма ветеранам Чернобыля предоставляются с 11 января по 8 декабря 2021 года.