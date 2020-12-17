Чт, 17.12.2020
Если бы у нас была возможность принять такое решение на уровне города, мы бы обязали носить маски и на уличных мероприятиях. Михаил Кылварт
Михаил Кылварт
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Президент Франции Эммануэль Макрон заразился коронавирусом

президент Франции Эмманюэль Макрон.

ФОТО: Christophe Ena / Reuters / Scanpix

У президента Франции Эмманюэля Макрона выявлен коронавирус. Как сообщает агентство Reuters, глава государства сдал положительный тест на COVID-19.

В сообщении Елисейского дворца говорится о том, что тест был сделан после появления у Макрона первых симптомов заболевания.

«В соответствии с действующими санитарными инструкциями, которые распространяются на всех граждан страны, президент Франции на семь дней уйдет на самоизоляцию. Он будет продолжать работать дистанционно», — заявили в Елисейском дворце.

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