Президент Франции Эмманюэль Макрон заразился коронавирусом

В сообщении Елисейского дворца говорится о том, что тест был сделан после появления у Макрона первых симптомов заболевания.

«В соответствии с действующими санитарными инструкциями, которые распространяются на всех граждан страны, президент Франции на семь дней уйдет на самоизоляцию. Он будет продолжать работать дистанционно», — заявили в Елисейском дворце.