Президент Франции Эмманюэль Макрон заразился коронавирусом

У президента Франции Эмманюэля Макрона выявлен коронавирус. Как сообщает агентство Reuters, глава государства сдал положительный тест на COVID-19.
В сообщении Елисейского дворца говорится о том, что тест был сделан после появления у Макрона первых симптомов заболевания.
«В соответствии с действующими санитарными инструкциями, которые распространяются на всех граждан страны, президент Франции на семь дней уйдет на самоизоляцию. Он будет продолжать работать дистанционно», — заявили в Елисейском дворце.
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