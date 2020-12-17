Пресс-конференция ⟩ Правительство готово начать вакцинацию уже 27 декабря, если разрешат

Юри Ратас подвел итоги уходящего года, указав, что год был шоковым, однако, он обострил важные вопросы. Например, вывел науку на повседневный уровень, что стало причиной для решения вопроса финансирования. Стало ясно, насколько нам важен интернет.

Урмас Рейнсалу добавил, что год был сложным, но наши дипломаты отработали его на самом высоком уровне, а Эстония провела успешный год в Совете безопасности ООН.

Алар Ланеман сказал, что год стал вызовом для МВД, но все справились, а полиция не только помогала в решении кризиса, но и занималась своей основной работой.

А Танель Кийк поблагодарил всех, кто помогал решать возникающие задачи и отметил, что вакцина может прибыть в Эстонию уже в этом году, а начать вакцинацию могут с 27 декабря - пока работников больниц.

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